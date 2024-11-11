Ariana合家歡新作公仔盒面錯誤連結鹹網　玩具商宣布即時回收

由美國流行天后Ariana Grande主演的新作《魔法壞女巫》（Wicked）即將於本月上映，影片是改編自同名著名音樂劇。最近《魔》推出的一系列公仔卻因為製作人員出錯而搞到滿城風雨。

由美國玩具商Mattel推出的公仔盒面原本列出影片的官方網站連結，但卻不慎漏了幾個字而錯誤列出另一差不多同名的鹹網。由於影片是合家歡電影的關係，因而令事件鬧大。Mattel發現出錯後即時發聲明向公眾道歉。Mattel方面表示那批公仔主要在美國發售，而他們發現後已即時回收公仔並對今次的「不幸出錯」深表遺憾。

另方面，《魔法壞女巫》日前於洛杉磯舉行首映，除了Ariana之外，有份參與影片的金像影后楊紫瓊亦有現身首映，她一改珍象以金髮瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）招牌髮型示人被讚回春。而美國天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）亦有以性感造型驚喜現身首映。不過，《魔》華人導演朱浩偉就因家事而缺席，事後他於社交網站留言解釋指因為要陪伴老婆Kristin Hodge入產房生仔而缺席，今次將會是他們第5名子女。