媲美寶石　別墅添貴氣

寶石之可貴，在於罕有，再經過工匠的精心雕琢，不但能釋出耀眼光彩，身價也會隨之倍增！同樣道理，被大自然簇擁的別墅，無人不想擁有，若再經過設計師的創意包裝，像概念建築「Amber Palace」那樣巧奪天工，其散發出來的貴氣，足以跟天價寶石相媲美。

Amber Palace 超巨型琥珀

璀璨的寶石，魅力無窮，不但令人萌生據為己有的欲望，亦成為不少設計師的靈感泉源。出自設計工作室Green Clay Architecture的概念建築「Amber Palace」，顧名思義是受琥珀這種寶石所啟發。從預想圖所見，這幢別墅坐落於杜拜的沙漠峽谷，背靠岩壁而建，由多個不同形狀的結構組成，以炭灰色石材為主要建築物料，配上大面積落地玻璃窗，看起來極其開揚，在燈光映襯下，更會透現出烈燄般的顏色，跟周邊的原始景觀對比，顯得異常耀眼。另外，由於玻璃經過拋光，又被切割成幾何形狀再組合，從不同時段、不同角度看，視覺效果也會截然不同，不期然令人聯想起寶石的切面。

預計建築面積為630平方米的「Amber Palace」，客廳、餐廳、睡房、室內泳池等設施一應俱全，布置採用天然、質樸的物料，因樓底極高，加上落地玻璃有利採光，令整個居住空間極之開揚，氣派十足。