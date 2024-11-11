趙露思新劇Poster疑抄死對頭　同楊紫劇照一模一樣？

內地「甜寵女神」趙露思新劇《珠簾玉幕》本月初播出，今次女神失威新劇熱接連被多位「死對頭」揮低，就好似關曉彤主演新劇《小巷人家》甫推出即獲影視平台打分8.2，成為近期新作之冠，而虞書欣同丁禹兮主演嘅《永夜星河》則獲7.5分屈居亞軍，不過CP人氣就贏幾條街，日日上熱搜，惟趙露思新劇靠各路名人轉發宣傳都幫唔到手，收視、風頭均被蓋，估唔到依家仲陷入疑似抄襲風波，直登熱搜。

尋日（10日）趙露思工作室晒出《珠簾玉幕》系列套圖，點知一轉眼就被網友質疑疑似抄襲楊紫工作室去年推出嘅《長相思》系列套圖，因為兩輯相嘅選色、構圖、字體、排版等都非常相似，即引發廣泛討論。有網友就激烈表示「抄得一模一樣，好歹改一下海報布局」，不過亦有網友認為相似嘅圖都有好多，大家唔好別急下定論。至截稿前，趙露思工作室仍未對此作出正式回應。

有內地律師表示：「按《著作權法》第三條規定，在實務中，認定侵權時，需要比較被指控的侵權圖片和原創圖片之間的相似度。如果兩者在視覺上非常相似，以至於能夠造成混淆或誤導消費者，那麼就可能構成侵權。」此外，在處理圖片侵權的爭議時，版權持有人需要提供相應的證據來支持自己的主張，包括原創作品的證明、版權登記證明、侵權使用的證據等。如果侵權行為成立，侵權人可能需要承擔相應的法律責任，包括但不限於停止侵權行為、賠償損失等。