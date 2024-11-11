COLLAR新歌面世　芯駖「芯」門大開性感擔當

女團COLLAR首張EP即將面世，當中收錄的4首新歌已陸續推出，成員們遠赴越南拍攝MV上演公路戲碼，其中Gao要楊茜堯上身露出奸妃笑，芯駖成隊中性感擔當，僅靠頸巾遮掩上身，「芯」門大開。

COLLAR成軍近3年，最近終於推出首張EP，她們笑言由年初宣布至今面世，稱得上是十月懷胎，心情期待又奇妙。當中收錄《SSS》、《CALL BACK IN 20》、《AFK？？？》及《HOME RUN》4首新歌，全部MV皆於越南取景，非常落本，她們更首次挑戰全英文歌及全中文歌，相信會為樂迷帶來驚喜。

4首MV均富公路電影風格，連貫起來猶如一齣連續劇，7位成員各有不同角色，可算是首次一齊演戲，其中隊長Gao要被人追捕，她自言：「最後一幕我要奸笑，我覺得自己好似《宮心計》嘅奸妃楊茜堯，其實我由出道到依家都好想拍宮廷劇，哈哈！」至於Winka就需要穿上厚低鞋在跑步機上狂跑一小時，她說：「我要望住鏡頭，唔可以望下面，跑到差啲跌低。」

講到造型方面，COLLAR的服裝不時被人詬病，Marf表示好看與否見仁見智，但自己就相當喜歡，整體帶美式復古風，無論梳、化、服均較為大膽，大家看起來有點惡形惡相，不過當中不乏性感裝扮，其中芯駖更被指是性感擔當，Gao笑言：「大家都性感，但芯駖比較暴露。」芯駖繼上次個人MV後再挑戰性感尺度，「芯」門大開，她解釋：「我着嗰件唔係衫，而係一條頸巾，我貼咗好多膠紙，因為好大風。（係咪性感極限？）唔知，交畀造型師。」Marf笑指造型師想她更加「心靈（芯駖）廣闊」，Winka就讚芯駖太吸引，令她不能移開目光。除了芯駖，Ivy則以超短褲上陣大騷長腿，她稱褲子短到不能出街，要靠鏡頭遷就。

場地:No.5 Studio

化妝:San Chan、Percy Shing、Janice Wong、Cathy Zhang、Meow Chan

髮型:Taurus Lee、Ricky Lam