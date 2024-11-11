出席首映巧遇小演員爆喊　狄維莊遜大為感動

荷里活兩大男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）與基斯伊雲斯（Chris Evans）合演的《Red One拯救隊》（Red One）日前於英國倫敦舉行首映，期間他巧遇一名小fans被他的遭遇而大為感動。

52歲的狄維事後於社交網站分享首映上感動人的一幕，片段中狄維於紅地氈上為fans簽名，期間他問一名小fans咩名，小fans回答：「我係Ricky，我都係演員。我係職業演員。」狄維即時與他握手並回答：「好高興認識你，老兄。或者有一日你同我能夠一齊合作。」Ricky仔即時感動落淚表示：「我都好希望。」之後告訴狄維自己的經理人公司名字，並表示希望狄維聯絡他。最後2人擁抱，之後狄維即拉埋同片的拍檔JK Simmons 與Ricky仔見面。Ricky仔見到JK後即自我介紹是演員並表示很喜歡他，並讚賞狄維比他更友善。

狄維於帖交中留言表示自己好感動：「當見到有小男孩喺我面前喊，總會令我感動。」最後他向Ricky仔鼓勵：「非常好可以認識你，Ricky。後生仔，繼續努力。希望有朝一日可以見你。有一日，我哋會喺荷里活為Ricky而工作。」