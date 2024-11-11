為刺激消費，繼葡萄酒稅後，烈酒稅亦大幅下降，期望香港經濟起飛。有餐廳和品牌推出美酒拼盤的美食，亦將會舉行大型酒美酒展，想提升美酒佳餚的體驗，隨時都得。

葡萄酒拼配

帶不同風味，呈現優雅口感的白酒，適合配各款海鮮或輕巧餐點。新西蘭葡萄酒品牌近日推出全新的Sauvignon Blanc 2024，優雅香氣滲柑橘、青檸葉、杏子和橙花的氣息，入口有熱情果、柑橘和粉紅胡椒等味道。品牌和中環五星級酒店合作，11月於指定餐廳提出限定的醇酒菜單，菜式包括時令生蠔、紅蝦薄片、海鯛魚及和牛牛柳等，配不同款式的美酒，感受更深。

氈酒韻味

近幾年本地流行飲氈酒，金鐘五星級酒店推出全新的限量版氈酒，酒體含菊花、檸檬皮、白玉蘭花和雪松的氣息，風味獨特。這個11月，酒店推出限定的氈酒雞尾酒，包括清新的Gin & Tonic，加玫瑰蜂蜜和檸檬的Rose Reviver，配菊花糖醬和乾型苦艾酒的Golden Hour，以及富肉桂和果香的Middle Cheesecake，獨酎以外，也可配小食慢慢品嘗。

迷人香檳

豐富泡沫和酒體的香檳，高貴迷人。尖沙咀星級酒店和香檳品牌合作，於11月22日至12月31日推出香檳下午茶，菜點有魚子醬、煙熏希靈魚芝士瑞士卷、龍蝦沙律包、干邑葡萄馬卡龍、核桃朱古力球和紅子芝士蛋糕等，配指定的香檳，提升食欲。另外，酒店於12月25日及26日推出限定下午茶自助餐，3至11歲的小朋友可參加限定聖誕曲奇工作坊。

威士忌盛會

香港人對威士忌的熱愛有增無減，11月14日至16日在尖沙咀舉行的威士忌盛會，會展出超過300款來自蘇格蘭、愛爾蘭、意大利、美國、日本等地的精選威士忌，同時為各位酒迷推出多個大師班、體驗坊、美食專區和配搭活動，大家可邊享用手工雪糕、台式小食、泰式佳餚或創意美食來配各款佳釀，現時還有多場音樂表演，氣氛更熱烈。

品酒饗宴

不同款式的美食，拼配合適的美酒，為客人帶來完美體驗。有餐飲集團旗下餐廳於指定日子推出品酒饗宴，如中環四川菜餐廳以煙熏腐皮手雞、鐑油炒手、豆瓣魚和辣炒牛柳等香口菜式配香檳。意大利餐廳提供各樣海鮮、意粉和牛肉菜式配意大利葡萄酒，米芝蓮星級印度餐廳則以地道旁遮普菜式配南非酒莊的佳釀，各具特色。