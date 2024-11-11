羅天宇室內場鬥波　狂讚「大表波」身材技術了得

無綫小生羅天宇熱愛籃球，每當有時間便會約三五知己切磋球技，早前又與好友許家傑踩入校園參與慈善賽，跟中學生比併一番。日前就有一位籃球愛好者於社交網晒出賽後大合照，當中除了羅天宇外，亦見到歌手梁釗峰及鄧穎芝，再細看之下更發現原來男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）亦置身其中，而當日Stanley亦於自己的社交網發放打籃球片段，寫道：「等我都po 吓球王片先，再趁呢個機會宣傳吓首新歌。」他更配上跟MIRROR成員陳卓賢、柳應廷及邱傲然最新推出的小組歌《吃腐肉的鷹》作為背景音樂。片段中見他不論傳球助攻、帶波上籃甚至3分遠射都得心應手，救技相當不俗，陳卓賢亦不禁留言：「點估到呢首歌可以配到籃球片」。

羅天宇接受東網電話訪問，他表示平日有跟一班好友包括鄧穎芝及鄭衍鋒等人打波，梁釗峰則間中會出現，亦有朋友會帶朋友來，而Stanley就是由朋友帶來，當日是首次跟對方交手，他説：「佢哋都好勁呀！鄧穎芝啲3分都好準，釗峰嘅運球技術好強，Stanley身形又好，技術好純熟，手長腳長又高，跑、帶波又快過人，籃底又稱霸，啲籃板都係佢搶晒，唔夠佢搶，哈哈！」他笑指自己是最弱的一個，很開心大家亦肯受他一起玩，學到了不少。他亦透露之前在橫店拍無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》時，雖然拍攝流程緊湊，但亦有特意搜尋附近一些室內籃球場，趁空檔走到球場打波，不過為免受傷影響大隊拍攝進度，故未有跟人「鬥波」，笑言只在一旁投籃「止癮」。