張致恒生日雯雯放負　揚言唔再乞：要死一齊死

藝人張致恒（Steven）同老婆歐燕雯（雯雯），育有4名兒子及2隻狗，可惜經濟拮据嘅佢哋，不時因錢銀問題嘈晒交，老婆雯雯更不時喺社交網呻苦，被網友封為「離婚界KOL」。而日前（10日）適逢Steven40歲生日，但一家人絲毫未有慶祝氣氛之餘，老婆雯雯更黑底白字又放負：「要死一齊死。」認真嚇壞唔少網友。

早前，Steven終於扚起心肝去地盤返工，但近日又因開工不足向外界求助，事後雯雯更喺社交網呻道：「一家嘅飯錢都畀你呃埋！」直言有尋死念頭，事後11日再於社交網接連放負道：「今日11月11開始，我唔會再求人，唔會再問人借，我亦無可能一個借完另一個畀我還不斷重複。」、「無屋住要趕就趕，無書讀要趕就趕，無飯開就大家坐喺度，無奶粉就喊，我不會再乞不會再求不會再哭，不會分開小朋友，不會放棄任何一個，不會放棄剩返2隻陪咗我9年嘅狗，要死就一齊死，要餓就一齊餓。」並直言對呢種生活感到疲倦：「講咁耐點解死唔去？因為有好心人囉，但我不會再乞，不會再求。根本就沒完沒了，我真係好攰，夠。」至於今年愛犬離世一事，雯雯更直言一切早已「睇通睇透」：「「死唔可怕，最緊要大家齊正。」