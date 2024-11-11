李靖筠讚周家怡唱歌叻　出征德國開工

藝人周家怡與李靖筠（Gladys）主理的網上節目《恨駕女團》繼早前衝出香港「恨駕到大阪」，近日更衝出亞洲「恨駕到德國」。為慶祝這次出征，家怡更請來周國賢為節目創作主題曲《恨嫁恨嫁恨恨駕》，家怡與Gladys更於德國拍MV。

家怡指這首主題曲緣於跟周國賢合作拍劇，二人合唱《無人之境》，之後邀請了他為《恨駕女團》擔任嘉賓：「拍緊嘅時候我哋嘅『枉阿姐』就話不如寫隻歌畀我哋《恨駕女團》做主題曲啦，周國賢好好咁應承咗。」問到唱歌經驗豐富的Gladys有否指導家怡？Gladys即大讚家怡唱歌叻：「家怡唱歌好叻㗎，同埋我哋分開錄，所以冇乜機會交流唱歌方面嘅嘢。」

家怡則自言唱歌「經驗豐富」，已錄過4首歌，覺得入錄音室錄歌感覺很好玩，為了這次錄音更找了唱歌老師上堂：「教吓我點樣用聲，費事出嚟效果唔好吖嘛。最難係用聲音表達情感，其實同演戲有啲似，因為演戲都係情感嘢，但係點樣再運用多少少把聲去表現到個情緒，而又可以融匯埋一齊，呢個我覺得係好好玩。」MV中家怡最喜歡Gladys拋花球一幕：「佢拋花球畀我接住，我覺得個畫面個構圖好靚，同埋顏色好鮮艷。」