許靖韻巡唱埋尾爆喊　歌迷大合唱場面感人

今年四月開始許靖韻（Angela）在內地舉行巡迴音樂會，首場廣州站便爆喊，估不到日前在尾場東莞站，Angela繼續爆喊，可謂由頭喊到尾。Angela表示今次舞台跟觀眾席距離好近，基本上坐第一行的觀眾講說話也能聽到，感覺大家好親近，所以當全場大合唱時，Angela被感動得淚如雨下，「因為今次我除低咗一邊耳機，咁近距離聽佢哋唱歌聽得好清楚，《別為我好》同《謝謝對不起》佢哋一齊大合唱，同埋冇諗過《情歌之後》都全場大合唱，嗰個大聲程度係大過《別為我好》，所以忍唔住喊咗出嚟。」

由於這是今年最後一場演唱會，Angela特別穿上紅色衫，想以開心的心情作一個總結。她特別感謝歌迷，大讚歌迷好Sweet：「多謝茶茶們（歌迷名稱）每一站為自己準備唔同嘅應援物同打卡點，仲會開Show前喺場館外設立應援物交換點」。

完成尾站後，Angela已急不及待宣布下年將會有更多不同的舞台演出，具體日期將於稍後公布。另外，由於不少歌迷留言給Angela表示一定要品嘗東莞燒鵝瀨，所以她在開show前，特意拜託同事代買一碗給她吃，「大家都覺得超好食，我自己第一次食東莞燒鵝瀨，真係覺得好好食、好唔同。」