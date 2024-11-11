王菀之暌違11年再踏紅館舞台　挑戰唔換衫同歌迷唱足全程

歌手王菀之（Ivana）暌違11年再踏紅館舞台，宣布明年2月舉行《合體–王菀之演唱會2025》，Ivana表示這是入行20年的一個紀念騷，合體是二十年來的創作路上的合體，也是表演者與觀眾的合體，這個世界孤獨一人很難成就夢想：「諗呢個名個陣，我會諗到好多合體，機械人合體啦，自我世界的合體，一個人奮鬥路上，第一件事就係要同自己嘅內在小孩合體，再同身邊嘅人合體，再同世界合體，由小的力量變大力量！ 」

今次演唱會海報選景在香港某區角落，非常純綷、直接、真實地呈現一個開心笑着的Ivana，她說：「靈感係嚟自佢哋覺得我最近愛上攝影，重要係鍾意咗影黑白相，一個好簡單直接冇花巧嘅我。二十年來我都試過好多唔同造型，唔同角色呈現係觀眾面前，有唱歌嘅我，電影嘅我，舞台劇嘅我，或者卡通配音嘅我，全部合體其實就係一個簡簡單單，同大家一樣生活喺同一個城市入面嘅王菀之」。

Ivana表示今年開騷想挑戰唔換衫，她說：「通常演唱會都會準備最少6-8套衫，由於我好想專注送好多歌同大家分享，咁珍貴兩個幾鐘，終於可以紅館見面，我唔想有一刻唔係同大家一齊，所以今次想突破唔換衫！如果喺演唱會之前，畀大家見晒啲衫，好唔好？入場之後就「合體」！不如等歌迷揀啦，寧願我唱多幾首歌定係想我去換衫？哈哈。」

距離開騷還有幾個月時間，她指當務之急是揀歌：「原來我不經不覺創作咗二百幾首歌。好多歌都唔想放棄，好想唱。所以開咗十次會都未揀到歌，依家一共50幾首係大家都唔想放棄，音樂總監就反問，咁係咪呢個不可抗力之下， 我哋要提早喺六點就要開場，哈哈。」