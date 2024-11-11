Brandi Burr社交達人　一脫成名

能夠喺社交場合做到「長袖善舞」，當然配得上「達人」稱號，但家陣喺網上社交平台掌握到流量密碼，同樣稱得上係社交達人，一脫成名嘅美國女網紅Brandi Burr就係最佳人辦！

親身上陣

好色之心，男皆有之，所以唔少女網紅為咗爭住男網民嘅關注，紛紛行性感路線，而同樣靠剥衫上位嘅Brandi Burr，更加話自己最明白男人嘅心理。呢位出身於美國麻薩諸塞州嘅美女，之所以講到自己咁把炮，絕非亂噏，亦非經驗之談，而係在於學歷。話說阿妹持有傳播學及心理學雙學位，當年擬定畢業論文題目時，曾經諗過要寫一篇關於性感網紅如何有效地提升人氣嘅論文，為咗搜集資料，決定親身上陣，營運網絡社交帳號，希望以自身經歷作為例證，雖然論文題材最終被導師否決，但就令佢踏上網紅之路。

乘勢吸金

據Brandi Burr表示，性感唔等於暴露，要喺展露身材嘅同時，挑起男士嘅慾望，所以佢好有計劃咁喺IG等帳號上分享相片，辣味逐止提升，偶爾上載幾段舞蹈演出，再以性感造型進行直播活動，結果引起大量網民注意，粉絲數量喺短時間內突破10萬大關！雖然呢個經歷未能寫成畢業論文，但Brandi Burr發現性感網紅有相當大嘅吸金潛力，於是全情投入呢個事業，往後嘅發展可以話係順風順水，除咗獲得商品網絡代言嘅機會，又踩入模特兒界，更為多本男士雜誌拍攝大尺度寫真。由於阿妹唔介意作大膽演出，人氣隨之急升，於是佢決定開設OnlyFans帳號以限制級寫真益會員，果然有商業頭腦！

Profile

出生地：美國

身高：162cm

三圍：34G-25-37

Brandi Burr之所以能夠喺短時間成為炙手可熱嘅網紅，除咗掌握到流量密碼外，仲因為有一副靚Body！激凸雙峰加上誘人美股，試問男士點會唔睇到流晒口水呢？