【是日通勝】

農曆十月十二

甲辰年 乙亥月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：晚上11時至1時、上午9時至11時、晚上7時至9時

宜：祭祀、理髮、移徙

忌：出行、動土、開渠

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：26、44、33

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的行為。

金牛座：心態負面，不斷抱怨，小心處理人事問題。

雙子座：不乏解決問題的方法，精神壓力大大減輕。

巨蟹座：從工作中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

獅子座：投資有進帳，但不能強求，亦要見好就收。

處女座：幸運指數排第一，理財投資有望嘗到甜頭。

天秤座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

天蠍座：努力有成果，勿自以為是，新挑戰等着你。

人馬座：易跟身邊人爆衝突，一人讓一步有助平息。

山羊座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

水瓶座：生活不太愜意，但只懂抱怨無助改變現狀。

雙魚座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）龍 心情靚

（跌）狗 人氣差

鼠：面對誘惑要自律，切勿做出越界的事。

牛：人際關係出現問題，交友心態要留意。

虎：判斷力差，易把複雜問題想得太簡單。

兔：做事得心應手，能輕鬆應對突發事故。

龍：發現身邊一些美好事物，心情非常好。

蛇：精神不太好，做事易出錯，心煩意亂。

馬：不必執着於某些錯誤，凡事看開一點。

羊：懂得積穀防飢，財政可立於不敗之地。

猴：情緒得不到宣洩，對身心健康無好處。

雞：身心疲累，抵抗力下降，宜好好休息。

狗：是日沖煞，感情易生變，要提高警覺。

豬：工作運一般，做好本分，可遠離麻煩。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

砂

砂者，是地理風水上之龍、穴、砂、水四種巒頭上形勢吉凶論斷其中之一項。砂是在結穴處四周山的總稱，細分之下有所謂龍虎砂、水口砂、官鬼禽曜、案山、下手砂、上手砂……等等，不論甚麼名稱，必以開面有情、青秀光亮為吉，以破碎斜側、破面巉岩、走竄醜惡、無情為凶。

當中形象如御殿錦帳、御傘金爐、貴人天馬、文筆誥軸、金箱玉印、殿閣樓臺、頓鼓展旆、玉帶金魚為吉，岩如投算擲鎗、煙包破衣、抱肩獻花、探頭側面、投蘿覆杓、斷頭流屍之類的形狀為凶。但不論如何，總以肥圓方正者為富砂，清奇秀麗者為貴砂，欹斜破碎者為賤砂。

古人論斷山砂之吉凶好壞，多是以龍之美惡如何而定，有云：龍穴既真，其前後左右之山砂，必定會自然相應；但若龍穴不真，雖有貴砂亦無甚益處。因此，認為賤龍遇見貴砂反而是凶器，但如貴龍而遇見賤砂凶砂也不是凶論。

其中吉凶砂之大小遠近也要有一定之準則，不可太壓迫，也不可太疏離，吉砂宜近，惡石宜遠，猶如有保安人員保護，風險自不然會降低。