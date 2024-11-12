陳曉華初臨星馬　靠張振朗「庇護」

藝人陳曉華（Hera）、袁偉豪（Ben）及張振朗日前先後到新加坡及馬來西亞，為新劇作宣傳，出席商場活動及多場粉絲見面會，席間分別唱歌助陣，炒熱氣氛。

首次踏足馬來西亞及新加坡的Hera，接受東網獨家訪問時，坦言由於時間太急趕，故未有時間周圍品嘗美食，她謂：「我剩係試咗肉骨茶，不過好多工作人員都有買啲地道嘢畀我哋試，都好好味，其實我都好想試吓椰醬飯同班蘭蛋糕，我自己未嚟過馬來西亞，旅行都未試過，粉絲好熱情，馬來西亞已經有好多聖誕燈飾，好靚，所以我都想周圍行吓。」因為袁偉豪和張振朗於馬來西亞擁有不少粉絲，現場熱鬧氣氛讓Hera感受到他們在當地的威力，直言跟他們一起甚有安全感。現時正在拍新劇《夫妻的博奕》的她，坦言返港後都要開工，亦要為現時播映的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》及即將播出的《異空感應》宣傳。

袁偉豪清空劇集存貨

而張振朗繼農曆新年到馬來西亞工作後再次親臨當地見粉絲，他坦言很喜歡與當地粉絲交流。談到近來的唱歌表演獲不少人大讚進步，振朗表示：「唔係，都要繼續畀心機，仲差少少，不過要多謝謝東閔，因為我去咗佢間唱歌學校練歌，佢都有幫我執少少，呢個兄弟好好，二話不說就叫我過去上堂，自己都想每次表演前準備好啲，為咗搵錢買樓，希望多啲工作啦！」

至於Ben受訪時透露：「今次主要去新加坡做嗰邊節目巡禮，跟住就去咗馬來西亞做電台訪問同商場活動，今次都係見吓啲觀眾同客戶。」問到他何時再接劇，他謂：「之前拍嗰啲已經播映，冇晒存貨，至於之後拍乜嘢劇就要等公司安排。」