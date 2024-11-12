MIRROR內鬥　姜濤輸到退賽

男團MIRROR成軍粉絲慶祝會上，12子使出渾身解數扮萌冧粉絲，其中玩遊戲包尾的姜濤，對「大表哥」全程又拖又攬，最後索性退出比賽化身攝影師。而運動了得的Ian就搶盡風頭，至於取代Jer升呢上弦的Jeremy就孖實Anson Lo，全晚與Jer極少交流，兩人拍團照時亦各有各企。

MIRROR為慶祝成軍6周年，在亞博舉行一連兩場的Fan meeting與MIRO分享喜悅，前晚頭場12子分為6隊進行遊戲Battle，全程表現得非常落力，扮恐龍、做一字馬和瞓身搶答問題，又大跳潮歌《APT.》，當然還有唱出多首團歌，冧爆現場粉絲興奮大叫。

Anson Lo踩單車搶Fo

其中兩大人氣王Anson Lo與姜濤最搶Fo，在玩運動遊戲時，Anson Lo要圍繞台邊踩單車，而本身打排球了得的Ian再次發揮神技玩乒乓波，最後輸了要接受大懲罰，除要戴上動物頭箍外，又要跟隨音樂起舞，結果Anson Lo與升呢上弦的Jeremy搭膊頭大跳扭腰舞，而姜濤則與「大表哥」Stanley拖手兼趷Pat Pat，期間姜濤更從後攬實「大表哥」，嚇得對方左閃右避，非常搞笑！

由於姜濤不停輸遊戲大落後，索性放棄比賽退出，期間走到MIRO附近為隊友打氣，之後又扮攝影師負責操控器材錄影，結果Ian與Frankie、Tiger與Alton兩組同分，因勝出一組的粉絲可以跟12字見面，為了分出勝負便猜包剪揼，最後Tiger與Alton一組勝出，成為全場總冠軍，總算吐氣揚眉。至於姜濤與Stanley包尾，而被指取代Jer成為上弦的Jeremy，整晚表現得相當低調，亦不見與Jer有太多交流，Jer多數時間則與同組的Edan一起，即使拍合照時也一前一後。