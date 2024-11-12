東方日報C1：趙露思遭劉宇寧攬胸　驚爆脫粉潮

內地「甜寵女神」趙露思新劇收視近日走下坡，她偕同劇小生劉宇寧拍片救亡，上演超甜蜜CP戲碼，更被男方手臂壓胸，但過火舉動惹來粉絲反感，谷劇不成反面臨脫粉潮，加上近日其工作室捲抄襲疑雲，令她飽受雙重打擊！

趙露思最近跟另一「95後小花」虞書欣打對台，同日推出新劇，開播之初趙露思的《珠簾玉幕》稍勝虞書欣的《永夜星河》，但對方後來居上，《珠》劇各方數據及熱度開始下滑，《永》劇以5.16億播放量揮低《珠》劇的4.72億登頂。

為扭轉劣勢，趙露思與劇中男主角劉宇寧近日不停炒CP，卻適得其反，掀起脫粉潮，「脫粉」二字更直衝網上熱搜。事緣二人前日在社交網上載宣傳短片，齊齊以黑色情侶裝示人，趙露思手拿棒棒糖反手餵入男方口中，劉宇寧從後環抱她，手臂正好壓在趙露思的胸前，二人笑得燦爛，CP感爆棚。然而親密舉動卻觸怒女方的粉絲，認為劉宇寧的手碰到她的胸部，行為過於親密，並不恰當！網民又指他們過去幾乎沒有為其他劇集拍攝如此大尺度的CP短片，調侃是不是要官宣戀情。趙露思的粉絲質疑宣傳手法，指《珠》劇是大女主劇，根本不用靠炒CP營銷，紛紛在官網留言炮轟：「大女主劇，有必要走CP宣傳嗎？」、「《珠簾玉幕》二人明明就因誤會決裂，現在拍甜蜜短片非常不合時宜」、「劉宇寧從後面環抱趙露思，手放的地方怪怪的」，並要求刪除相關片段，有粉絲揚言他們再拍CP短片便脫粉！劉宇寧的粉絲則認為自家偶像只是配合宣傳，罵戰一觸即發。

其實兩派粉絲早於二人官宣拍攝《珠》劇時已結怨，趙露思的粉絲嫌棄劉宇寧是失婚男，嘲他奀星、又老又醜，並曾以停運後援會抗議二人合作，引來男方粉絲反擊。如今頻頻釋出CP短片，粉絲更覺被無視感受，實行以脫粉作示威。不過，官方仍未有理會，昨日趁「雙11光棍節」，劇集官網再上載一組二人親密合照，上演捧臉殺，火力全開盡情放閃。

禍不單行疑侵權

趙露思除了陷脫粉潮之外，又捲入抄襲風波，可謂禍不單行。前日其工作室晒出《珠》劇系列圖，被眼利網友發現跟女星楊紫工作室去年推出劇集《長相思》系列圖非常相似，無論選色、字體、排版等如出一轍，引發廣泛討論，有網友激烈表示「抄得一模一樣，好歹改一下海報布局」，不過亦有網友認為相似的圖有很多，不應急下定論，但至截稿前，趙露思工作室仍未對此作出正式回應。有內地律師表示：「如果兩者在視覺上非常相似，以至於能夠造成混淆或誤導消費者，那麼就可能構成侵權。」如侵權行為成立，侵權人可能需要承擔相應的法律責任，包括但不限於停止侵權行為、賠償損失等。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：