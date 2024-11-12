美瑾霍絲為歌手未婚夫懷孕　「星爵」宣布再做老竇

荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）與美國饒舌歌手未婚夫Machine Gun Kelly（MGK）今年初盛傳分手兼取消婚約，「分」訊傳出後不久2人經常被傳媒影到拍拖外出。上月他們更一同出席萬聖節派對。而38歲的美瑾昨日就於社交網站貼大肚照宣布懷孕。

照片中全身被潑上黑墨的美瑾用手遮住重要部位，她留言表示：「沒有什麼是真正失去的。歡迎回來👼🏼❤️」而她亦有分享驗孕棒結果來宣布喜訊，她亦不忘於帖文上加入ＭGK的名字證實他是「經手人」。今次是美瑾與MGK的首名子女，1年前她宣布懷孕10周後小產。美瑾之前與影星前夫Brian Austin Green育有3名子女，而MGK亦與前度Emma Cannon育有一名女兒Casie。

除了美瑾與MGK之外，45歲的漫威男星「星爵」Chris Pratt 昨日亦於社交網站宣布與作家妻子嘉芙蓮舒華辛力加（Katherine Schwarzenegger）再為人父母。嘉芙蓮於上周五（8）為老公誕下男嬰名為Ford Fitzgerald ，母子平安。今次是他們的第3名子女，2人有兩名女兒Lyla與Eloise。而Chris與影星前妻安娜費莉絲（Anna Faris）亦育有一子Jack。