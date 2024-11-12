成軍周年騷揭姜濤原來係足球小將　Anson Lo變貓仔萌爆

男團MIRROR一連兩場《MIRROR 6th Anniversary Fan Meeting – Mapping The World》昨晚（11日）舉行尾場，除了跳唱多首作品外，12子亦於台上大玩遊戲，跟MIRO齊齊慶祝成軍6周年。

12子甫出場先跳唱包括《Hunt You Down》和《Day Zero》，全場MIRO頓時爆出尖叫。其後眾人分成6隊進行遊戲環節，於頭場捧蛋成為「包尾大叔」的Stanley和姜濤，賽前更誓言要作零的突破。於搶咪作答遊戲中Stanley玩得非常賣力，但姜濤負責跨步走時卻明顯輸蝕，令Stanley也忍不住大爆一聲：「你7步等如人哋5步！」幸好最終二人也心願達成破蛋。至於跟Frankie同組的Ian就大呻遊戲不公平，「嬲嬲豬」笑指不屑參與，而玩輸的Anson Lo、Jeremy、Edan及Tiger就接受戴貓貓套裝賣萌懲罰。其後眾人在跳唱《BOSS》時又興奮得走到台下，邊唱邊跟MIRO近距離打招呼兼玩自拍，Stanley則於台上孭起姜濤到處跑，玩得十分高興。

來到「MIRROR RUN」遊戲時，12子分成兩隊作賽，分別挑戰踩單車、打籃球、轉呼拉圈、踢足球及射飛鏢項目，不過擅於籃球的姜濤卻敗給籃球新丁Jeremy，不過他將功補過，於其他項目中扭轉局勢，成功反先一直領先的Anson Lo一組，最後更於射十二碼擊敗AK，Stanley即笑謂：「你不如踢波唔好打籃球啦。」之後在玩紅綠燈遊戲時，姜濤又因跑得太激不慎跣倒台上。在完成所有遊戲後，因Lokman、AK一組與Edan、Jer一組得同分，要以猜包剪揼決勝負，最終AK猜贏Jer成全場冠軍贏得比賽。

隊長Lokman於台上發表感言，坦言成軍6年，大家的交流和見面愈來愈少：「好在有MIRO為我哋舉辦咁大型嘅活動，每次見到大家嘅笑容，聽到大家嘅打氣聲，係真係窩心嘅，係由心笑出嚟！」他感謝MIRO，並表示今年很特別，能飛到不同地方開巡唱，並跟當地MIRO見面，期望將來可以走得更遠。12子之後分別登上4部花車，邊唱歌邊繞場一周，完成後Anson Lo更興奮得再次跑回粉絲區前來回奔跑！