【會員限定優惠】大家樂Club 100加入e+電子錢包功能　「賞」你最多$550 ！

【特約報道】大家樂隆重宣布 Club 100 APP 再升級，新增電子錢包功能，讓顧客買券用券更快捷方便，更為會員帶來買券至抵優惠！由即日起，所有 Club 100 會員在使用電子錢包進行增值時，均可享有額外的獎勵回饋，e+增值愈多「賞」得愈多。

全新電子錢包功能提升顧客操作體驗 輕鬆掌握最新優惠

此次升級的 Club 100 APP版本帶來了全新的電子錢包，讓顧客隨時查閱現金券餘額，並輕鬆使用「e+增值」制購買現金券，只需幾個步驟，用戶能夠快速查看當前餘額並即時進行增值，無論買券、用券都極流暢。此外，APP 首頁和電子錢包內設有 eatCDC 的優惠橫額，顧客可以輕鬆瀏覽最新的優惠信息，隨時掌握精彩着數資訊。更重要的是，顧客無需再次登入，即可直接瀏覽 eatCDC 的內容或購物，進一步提升了整體的使用便利性。

大家樂推出全新「三式 · 如來連環獎」 額外送優惠高達$550電子優惠券

此次升級不僅提升用戶體驗，同時也帶來了多項會員限定優惠。大家樂全新推出的「三式 · 如來連環獎」，顧客在購買電子現金券時，能享受更豐厚的回饋。由即日起至11月30日，顧客可在大家樂網店eatCDC.com 購買電子現金券，Club 100 會員購買「大家樂 $400 電子現金券」1 套，即送 $50 電子優惠券；若購買「大家樂 $900 電子現金券」1 套，則送 $150 的電子優惠券。此外，會員若同時購買3 套「大家樂 $400/$900 電子現金券」，還可額外送 $100 的e+食電子餐券，絕對是多買多賞。此外，所購買的電子現金券更可用於任何套餐，包括盆菜美食，讓顧客在享受美食的同時，獲得豐富回饋。

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