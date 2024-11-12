中年漢行山膝痛　原來腰椎問題所致

天氣明顯清涼，皆因已過立冬（11月7日），代表秋季農作物已收藏入庫，動物也躲起來準備冬眠，此時正是人類行山好時候。有位中年男士行山後膝頭哥痛，擔心舊患復發，求醫發現是腰椎問題所致。脊醫王俊華指出，要分辨根源是腰患還是腳患，才能消除膝痛。

這位四十多歲男士一直喜歡跑步，並且參加長跑比賽，三年前由於膝頭哥受傷，輕微半月板撕裂，故此放棄了參賽，專心接受治療。今年他感到逐漸康復，雖然沒再報名任何賽事，但有晚飯後繼續跑步，早前就約了朋友行山。

腰椎間盤突出下半身都痛

由於他的工作近期非常繁忙，OT至沒有時間跑步，整個星期長時間坐辦公室，一下子要行五、六個小時，行完山回家當晚已感小腿痠痛，第二天起床，發覺膝頭哥至大腿及臀部頗痛，尤其是膝附近肌肉有拉扯的痛，他覺得這種痛很奇怪，因為膝關節的傷患，明明早已痊愈；再隔天醒來，突然感到腰至腳有點僵硬，不能大幅度郁動。家人馬上帶他前往求助脊醫，經檢查發現，腰椎第四節椎間盤突出，引致放射性痛楚及至膝關節。

分辨膝痛源於腰患或膝患

自我檢查可分辨出膝痛源於腰患抑或膝患，先測試膝關節的活動幅度（Range of Motion），將腳屈曲或伸直，做內旋或外旋動作，活動幅度受限制及痛楚，就是膝關節傷患，膝韌帶或軟骨出現問題；患者受傷初期，落樓梯會明顯較痛，中期以後，上或落樓梯均有痛楚，行平路亦感痛。

至於腰患引致的膝痛，患者將腳屈曲或伸直，做內旋或外旋動作都不會有痛；但是，當要做牽動腰的動作，例如快步行、長時間站立，膝關節就會痛，其中一個成因便是腰椎間盤突出。

無論是腰患，還是膝患所導致的膝痛，均需及早求醫，避免痛症惡化，步行也有困難。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家