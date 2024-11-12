11月，大閘蟹在最當造飽滿的日子，除了原隻清蒸，各間餐廳都推出蟹粉菜式，傳統之選外，還有新配搭的單點選擇，由親民到矜貴佳餚樣樣齊，客人可按喜好拼配，大快朵頤。

中西合璧

蟹粉加不同食材配搭，風味各異。跑馬地高級中菜廳推出多款中西合璧大閘蟹美饌，奢華之選有焗蟹粉蟹蓋配法國魚子醬及柚子醬，魚子醬提升鮮味之餘，柚子醬又帶平衡作用。另外有蟹粉撈刀削麵配蝦米粉、羊肚菌蟹粉獅子頭配炸薑絲和鐵板蟹粉鯪魚餅。套餐的前菜有鮮蟹粉蟹肉沙律球配鹹蛋黃醬及鮮刨松露、蟹粉蛋撻及花雕雞清湯啫喱配蟹粉，其他有紙包蟹粉雲耳蒸雞，以及創意十足的鮮蟹粉馬鈴薯疏乎里配鮮刨松露和香脆雲南火腿等，同樣創意十足。

矜貴之選

拼配高級食材，可提升體驗。中環米芝蓮一星中菜廳於即日至11月推出大閘蟹菜單，單點菜式有蟹粉龍蝦春卷、蟹粉鮮奶炒蛋白、蟹粉扒滑豆腐和生拆蟹粉燴官燕，矜貴美味。套餐則有蟹粉小籠包、蟹粉蝦多士、清蒸江蘇大閘蟹 、生拆蟹粉滑蛋蒸斑件和蟹粉雞湯煨幼滑麵等。此外，師傅還推山全新單點及點心餐單，選擇就更多。

淮揚風味

講到最識食大閘蟹，上海及淮揚地區最正宗。本地餐飲集團的餐廳分別推出不同的蟹粉美食。銅鑼灣淮揚菜食府有多款單點美饌包括蟹粉煨星斑、生拆蟹膏燴粉皮、清炒生拆蟹粉配手工薄餅、蟹粉乾撈翅 、蟹粉脆皮百花釀海參、蟹粉蟶子脆煎米粉和蟹皇煎包等，套餐有多款蟹粉菜外，還有淮揚美食。至於有多間分店的上海菜館，則有大閘蟹炒上海年糕、鮮蟹粉鍋巴、紅燒蟹皇三絲翅、蟹粉蝦仁雞粒石飯、蟹粉蝦粉絲煲和蟹粉鮮蝦春卷等選擇，另外有套餐選擇。客人選套餐的話，可享二人同行一人免費。

蟹粉撈飯

想吃到美味蟹粉菜，隨時都得。有多間分店的上海餐廳推出蟹粉系列菜式，招牌的蟹粉小籠包，皮薄餡靚，咬開蟹粉餡爆發出來。以前大家都話要食魚翅撈飯，其實這道滿到瀉金箔蟹粉拌飯，抽走膠片後，蟹粉似瀑布般流下來，撈飯吃最有滿足感。另外還有金箔豆腐蟹粉粉皮和金箔蟹粉沾銀絲卷2款小食，同樣滋味。

意式風味

除了中式之選，也有其他國家風味推介。連鎖手工意大利麵餐廳今年除有大閘蟹粉手工圓粉回歸，還特地創作多款主題菜式，蟹肉麵包卷餡料有番茄、羅勒和普羅旺斯芝士，表面淋滿蟹肉醬汁。蟹肉三文魚籽牛油果沙律配以薑汁醬享用，清新鮮香，最後來一口意式薑味奶凍配黑糖果凍，這道變奏的薑味甜點，辛辣驅寒。