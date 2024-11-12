蔡一鳳慶生出賣偶像　周星馳激罕正面照曝光

笑匠周星馳近年淡出幕前做導演及製作人，雖開設社交網積極與影迷互動，但亦甚少分享正面照，多以背影或側臉出現，十分神秘。最近，亞視前高層盛品儒太太蔡一鳳就在社交網分享了幾張獲周星馳現身飯局為她慶生的照片，追星成功讓不少網民都大感羨慕。

日前亞視前高層盛品儒太太蔡一鳳分享了幾張周星馳現身飯局為她慶生的照片，並留言：「生日我最大之出賣偶像系列，2022年8月10日正日生日，謝謝許生許太厚愛幫我過生日，真是天大的面子，偶像竟然親自選了小米生日正日一起吃飯過生日，小米受寵若驚，不過偶像有明文規定不出鏡，只能出賣給各位偶像的粉絲們一張一齊吃蟹宴時候拍的照片喇，多多包涵，很難拍得到的。」照片中可以看到周星馳身穿一件深綠色T恤及米白色風褸，頭戴同色系cap帽，豎起大拇指與旁邊的蔡一鳳及男友人影合照，雖然周星馳已經白髮蒼蒼，但仍十分有型帥氣。

名媛蔡一鳳出身富裕家庭，是擁有西班牙血統的菲律賓華僑，自小移居澳門，父母從事金融及房地產生意，並於內地經營酒店，估計身家超過20億。有指其家族曾於福建開設銀行，家族成員亦不乏政治人物及高官等，背景十分猛料。