阿Sa避談新片硬闖拍攝：現時拍得好高興！

藝人蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、邱士縉（Stanley）、吳家忻、楊偉倫、朱栢康及胡楓等今日（12日）現身將軍澳，出席賀歲電影《祥賭必贏》開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利。電影早前發生被指硬闖店舖拍攝事件，事後店舖與電影公司各執一詞並各自發聲明回應，未知是否因此監製伍健雄今日表明不接受訪問，阿Sa受訪時則表示事情已過，故不想再回應，又表示現時拍得好高興。

戲中跟阿Sa演夫婦的張繼聰表示拍得很開心：「賀歲片應該係咁，拍攝過程開心先帶到歡樂畀大家，呢套戲雲集好多出色嘅喜劇演員，我成日都忍唔住笑，搞到成日NG，自己都好唔好意思。」他笑指拍攝時要強迫自己想一些不快事才能忍笑。身旁阿Sa即笑謂：「基本上每個人都試過忍唔住笑NG，不過你啲對白係『Kam』啲嘅，我講都應該忍唔到笑。」阿聰即爆阿Sa是其中一個令他要NG的元兇手：「有場床戲其實只需要我自己同自己啲器官傾偈，但佢成日喺我做做吓擰轉面忍笑！」阿Sa即解釋因對方要一口氣講5分鐘對白，為了不想連累對方NG才擰歪面。她表示戲中要演一個爛賭角色，但為了新婚老公故努力戒賭。

談到好友容祖兒演出時失聲，她表示有探望過對方：「佢依家好咗啲，但未完全康復，知佢有去針灸，見佢攞好大包藥，好陰公。」另提到她本月22日迎來42歲生日，她表示屆時應出發到美加作Twins巡唱，笑指會在機上與空少共度生日：「之前我都試過好多次搭飛機途中過生日，會送香檳同生日卡，仲試過Upgrade座位。」

至於戲中跟吳家忻演一對的Stanley，透露戲中有一位強勁的韓國型男情敵，又大爆張繼聰經常於拍攝現場整古做怪，令大家不時爆笑NG：「我有一場仲笑到喊，拍得好好玩。」又指其中一場戲講他發現家忻正跟型男情敵在曖昧，自己內心非常傷心，但面對對方時要扮若無其事，坦言非常考演技，又指因剛完成另一套寫實悲情戲，緊接便要拍喜劇，一時間未能適應。問他對自己的搞笑天分信心？他表示還要跟一眾前輩學習。吳家忻亦表示能跟一眾喜劇前輩合作，學到如何捉緊喜劇節奏，笑指跟楊偉倫及朱栢康做對手戲時，要不時搣自己大髀，以提醒自己避免笑場NG，又大讚對手Stanley外表斯文正經，原來充滿喜劇細胞。