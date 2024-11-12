陳慧嫻減肥備戰紅館騷　想請「小鮮肉」魏浚笙做嘉賓

歌手陳慧嫻暌違9年再踏紅館，宣布明年1月底舉行舉行4場40周年《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，今日在灣仔舉行記者會。慧嫻透露演唱會已籌備一年，距離開騷愈近心情愈緊張，記者會後便會閉關努力減肥，笑言：「希望瘦20磅，做運動和食營養餐，盡量啦！都知無可能。（造型要露？）一定露肉，會露吓手臂。」

今次演唱會以「花」為主題，用花代表每個人生旅程，花由萌芽、錠放，就好似人生，慧嫻指現階段是「玫瑰花」，演唱會的海報造型就好像一朵紅玫瑰，「用紅色一來演唱會近農曆新年好意頭，同埋好似從來無用過紅色，覺得好Modern。」她續稱：「我覺得我嘅事業都好似一次又一次嘅花期一樣，縱使每一次去到花期完結，大家覺得我好似會消失，其實只係我匿埋咗，好好準備自己，等待下一次嘅花期出現，每一個人嘅人生都好似花期一樣，總會有高有低，但我非常幸運。」

至於嘉賓方面尚未開始邀請，以前演唱會請過譚詠麟、蔡一傑做嘉賓，今次想有新鮮感所以不會邀請。她笑言希望請「小鮮肉」自肥，鍾意「小鮮肉」魏浚笙靚仔，「小妹妹」AGA好有才華。問到會否請近期經常跳《跳舞街》的日本跳舞組合Avantgardey？慧嫻表示會請類似的組合，亦想跟Twins一起跳《跳舞街》，另外慧嫻以前與黎芷珊和陳樂敏組三人女子音樂組合「少女雜誌」，她透露芷珊應該會捧場，但陳樂敏已移民，若要她上台演出，擔心會心臟病爆發。