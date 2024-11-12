本日日本：「瀛」新旅館　跟天皇浸溫泉

冬天到日本旅遊，離不開浸溫泉這個重點節目。當地有不少溫泉勝地，其中宮城縣仙台市秋保溫泉便被天皇認證為「日本三御湯」之一，最近該處有全新豪華溫泉旅館開張，館內除可享受多種浸泡樂趣外，更能體驗武士禮法的飲宴！另外，長野市湯田中溫泉及靜岡市梅ケ島溫泉亦各有特色住宿設施登場，大家可按自己心水盡情歎個夠本！

------------------------

仙台：山溪絕景 岩石浴池

有1,500年歷史的仙台市秋保溫泉，相傳欽明天皇靠浸當地泉水令皮膚紅疹得以痊愈，並賜予「御湯」美稱。不少高級溫泉酒店皆選擇在此開業，星野集團旗下的界秋保便於4月在當地登場。該旅館前身為Hotel Kiyomizu，坐落於俯瞰名取川的絕佳位置，經接手改裝後共設有49間客房，均享有山溪景觀，布置運用了仙台玻璃等地道元素，並且備有以深藍色為主調的特色客房「紺碧之間」。溫泉方面，旅館的大浴場特設可邊聽溪流聲邊享受湯浴的岩石露天浴池，另有兩個浴槽的內風呂，泉水含有具殺菌作用的偏硼酸，更有鈣成分帶來絲滑觸感，據講對皮膚有美容效果。意猶未盡的話，還可以到館內的Seseraki Lounge露台去泡足湯！餐飲方面，晚餐供應以當地飲食文化為基礎的會席料理，你會嘗到以仙台麩配搭仙台味噌調製成的法式熟肉醬滋味，還有以牛肉包着海膽一起食用的牛肉山海俵鍋，也別錯過讓你按照武士禮法飲用仙台當地釀造酒的伊達之宴。房價每晚每人¥21,000起（約HK$1,071）。

------------------------

長野：耗時3年 重新興建

提起長野縣湯田中溫泉鄉的代表旅館，肯定是有約200年歷史的Yoroduya莫屬，附設的桃山風呂及別館松籟莊均於2003年被認定為國家登錄有形文化財。不過建於1939年的松籟莊卻於2021年的一場火災中徹底焚毀。幸好經過3年重建，今年3月有新建的松籟莊再度登場。樓高兩層（地庫1層）的新建築外觀跟昔日相比可謂大相逕庭，但設計上沿用日本傳統茶室建築風格為基礎，內部採用名貴木材建造，僅有5間客房，面積由60平方米起跳，統統設有自家源泉引入的露天溫泉浴池，並且附有精美小花園，住客能在此欣賞四季變換的美麗景色。當中最大的Kiku客房面積為95平方米，內裏劃分為主室、寢室、飯廳、露台及花園，再配上經典品牌松本民藝家具的傢俬，住得舒適寫意。住客可使用Yoroduya內多種設施，首選必到桃山風呂泡湯，其純木造伽藍建築很有觀賞價值，並擁有美麗造景的庭園露天風呂。晚餐可享用以長野縣當造食材炮製的懷石料理，無論賣相及味道同樣出眾。房價每晚每人¥52,250起（約HK$2,665）。

------------------------

靜岡：和洋客房 私家桑拿

靜岡縣靜岡市的梅ケ島溫泉鄉是日本指定的國民療養溫泉地之一，去年11月該歷史悠久的溫泉區迎來了一幢嶄新的豪華旅館Umegashima Drive-In & Sauna Villa。設施由住宿和商店兩幢建築組成，住宿建築分為復古現代風格的和室和自然簡約風格的洋室，每日僅招待兩組客人。房間的獨特之處是有私家桑拿和水風呂，和室的桑拿名為IRORI，靈感來自下沉式的壁爐，可邊享用馳名的靜岡茶邊焗桑拿。而洋室的桑拿SLIT則使用來自芬蘭的世界頂級品牌HARVIA燃木爐，熱量分布更均勻，木材燃燒的香氣亦十分療愈。焗完桑拿後，接着享受水風呂，用水由約30°C的Konya溫泉及被環境省選為100 種最佳水之一的安倍川天然水組成。舒適的桑拿設備、溫泉及天然水，加上周圍綠意盎然的森林環境，讓客人能徹底放鬆。晚餐和早餐需另外追加，前者可選使用岡村牛、富士雞等靜岡縣產食材的BBQ，冬季則有涮涮鍋或西班牙料理供選擇。客房（最多4人入住）每晚¥50,000起（約HK$2,550）。