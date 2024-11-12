張衞健拒絕粉絲關老婆事？與張茜結婚20年受盡考驗

張衞健與太太張茜是圈中模範夫妻，兩人2004年秘密登記結婚，至今20年，依然恩愛如初。張茜婚後也淡出幕前，把重心放在家庭，專心做老公背後的女人，兩口子男主外女主內，甜蜜又幸福。

雖然淡出幕前，但張茜不時都會透過社交平台分享近況，近年她就愛上彩鉛畫，還常晒出自己的作品，畫功獲得網民激讚，不少粉絲都說想要一張，竟甚至向張衞健追畫？

近日，張衞健從無錫飛往深圳，獲粉絲前來接機，期間粉絲向他說：「我茜姐嘅畫，佢應承要送畫畀我哋，一人一幅。」張衞健聽了「呵呵」冷笑了下：「我都冇你哋有？你哋唔好發夢了。」似趁機向太太投訴。粉絲繼續不罷休：「你都可以畫一張畀我哋，你畫嗰啲我哋都鍾意。」張衞健再肯定地說：「你發夢啦！」之後就轉身往停車場走，十分搞笑。

張衞健和張茜在愛情路上經歷不少考驗，更曾經兩度分手。在單親家庭長大的張衞健對婚姻的態度非常謹慎，亦因此與張茜在這個問題上產生分歧。張衞健與張茜曾在一個內地訪談節目中分享兩人的戀愛經歷，張茜指一開始並不知道Dicky很有名氣，但就對這個「眼睛圓圓、頭圓圓的，跟小太陽一樣的男生」留下深刻印象。

張衞健和張茜在愛情路上經歷不少考驗，更曾經兩度分手。在單親家庭長大的張衞健對婚姻的態度非常謹慎，亦因此與張茜在這個問題上產生分歧。張衞健與張茜曾在一個內地訪談節目中分享兩人的戀愛經歷，張茜指一開始並不知道Dicky很有名氣，但就對這個「眼睛圓圓、頭圓圓的，跟小太陽一樣的男生」留下深刻印象。

另外，當年張衞健曾遇上股災瀕臨破產，但張茜一直在身邊不離不棄，所以他一早認定對方是自己的終生伴侶。婚後兩人沒有對外公開，直至08年張衞健向媒體證實懷孕八個月的太太流產。經歷喪子之痛，張衞健推掉所有工作，寸步不離陪伴太太，更豪花過百萬在翌年於菲律賓舉行盛大婚禮，讓張茜成為最幸福的新娘。