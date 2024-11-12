周嘉洛爆唔止得佢攬陳瀅　陳曉華一定冇緋聞女友咁熟

劉丹、滕麗名、呂慧儀、張景淳、周嘉洛、吳偉豪、湯盈盈、莊思明、楊明和邵初等人今日（12日）出席無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》之「感恩有你在」活動。活動上，藝人大玩遊戲，輪流為劉丹、羅樂林和陳榮峻按摩，李偉健更擔任「人肉椅子」讓羅樂林坐。

有份幫劉丹按摩的周嘉洛表示家中亦會幫媽媽按肩頸，問到可會為女友按摩？他就笑答都是按摩肩頸：「不過都是以前嘅女朋友，大家唔好誤會。」提到早前周嘉洛出席緋聞女友陳瀅的生日，二人還相擁合照，對此周嘉洛表示她都有攬住其他人影相：「都是好朋友，同埋我哋船上都好多人。（咁好友朱敏瀚同陳曉華緋聞？）呢個要問番佢哋，我諗佢哋應該是好朋友，以我認識。」提到朱敏瀚與周嘉洛及張振朗有一個「救救朱敏瀚」群組，幫他解決衣着問題，周嘉洛先是詐傻扮懵說：「有個咁嘅群組㗎咩？你睇吓我好少玩。」然後又指其實朱敏瀚不需要打救，他的衣着風格已經好前衞，問到可會考慮加陳曉華入群組？周嘉洛說：「我同佢好疏，完全唔知（同陳瀅比較熟？）咁一定啦，熟好多。」

提到周嘉洛和吳偉豪終於回歸《愛．回家》劇組，問到會否覺好多舊人都離開了，劇集已經人面全非？他們就表示雖然好多舊人離開劇組，但新人加入可以擦出新火花，最重要可以帶給觀眾新鮮感。問到劇中感情線，他們就指暫時未知角色感情去向，等公司安排，周嘉洛又笑言《愛．回家》好百變，隨時隨地可以和不同人一齊又一集，但沒有後續，他們又指暫時都會留在《愛．回家》劇組拍攝。

莊思明和邵初都是透過台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》結緣成為好友，二人亦是同為歷屆的港姐季軍，笑大家無話不談，邵初更會經常向對方分享秘密，包括家庭狀況和感情秘密，邵初還指思明自身有一種魔力，令自己好自然就會相信對方：「同埋佢心地好好，令我好被佢吸引到。」她們又指二人都是性格爽朗，有義氣的人，不喜歡轉彎末角，不過莊思明就自爆因為這個性格，令到好多人都不喜歡自己：「我哋可能會比起圓滑啲嘅人有少少蝕底（碰釘？）都有，可能我講嘢冇諗藉口去兜一兜件事，好直接就咁講咗出嚟，但人哋聽完之後，有心想造謠嘅人，佢唔會將你嘅字眼完全一模一樣搬出嚟，可能佢中間會加咗好多字眼，被人斷章取義，咁所以會搞到聽到呢啲說話嘅人，會覺得我講佢。」邵初聞言亦即幫好友說：「我覺得唔是你錯，如果嗰個人有心講你，你講一句早晨都可以錯，同埋思明唔會咁，佢好多時都會顧及人感受，我好佩服佢可以做到自己。」思明聽後立即笑言請食飯兼上契。

提到月底莊思明會與男友楊明帶同一班來自基層家庭的香港小朋友一齊到台中做慈善活動，她表示自己很喜歡做慈善，因為疫情的時候有好多空閒時間，所以會做義工幫忙派物資。問到是否預習做父母？她笑說：「佢哋都唔是BB啦，不過我都好鍾意小朋友，我都幾有信心同小朋友相處（有計劃生育？）都有，但我哋要傾，都要時間，想自己再Ready啲先，因為生小朋友你要養育佢，又要教育佢，唔簡單。」

至於，講到呂慧儀10歲兒子蟹籽早前跟學校參加內地遊學團，患上腸胃炎兼發燒，今日她出席活動表示兒子已經康復，指學校後續處理手法好好，有逐一致電學生家長跟進小朋友情況，問到是不是因為她早前曾在社交平台發表過不滿學校處理手法的文案所以才促使學校行動？她就表示其實當時並沒有好嬲，只是有好多疑問：「因為我以為得我一個唔知阿仔發生咩事，但原來一班家長都唔知。」表示起初非常擔心，但之後學校亦非常有效率，處理事件。她又指不會因為這種單一事件貿貿然幫兒子轉校：「因為阿仔都好鍾意學校嘅校長同老師。」問到之後會否放心讓兒子繼續參加遊學團？她就表示會視乎囝囝的自律性，如果他可以應付到，當然會讓他參加，又指學校舉辦都會放心。