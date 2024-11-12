黎耀祥從閒角做起　曾遇樽頸位感不忿

無綫年度盛事《萬千星輝賀台慶》將於11月19日晚舉行，今年以「同一家人，與你前行」為主題，邀請了18位代表不同年齡層及界別的藝人朋友分享他們在TVB的成長及經歷，所體驗得來的「TVB精神」，18位藝人分包括黎耀祥、黃翠如、林盛斌（Bob）蔡思貝、汪明荃、王祖藍、李思捷、車婉婉、陳㦤德、譚輝智、錢嘉樂、高海寧、周吉佩、C君、陸浩明及莊子璇等，一系列宣傳片昨晚（11日）起陸續播放，而昨晚打頭陣的是視帝黎耀祥！

在電視圈打滾了38個年頭的黎耀祥，坦言從演多年確實遇過樽頸位：「我入行做咗十幾年閒角，先至可以叫做升上配角嘅位，又做十幾年嘅配角，先做到主角，當時自己都有啲深深不忿，因為覺得自己好盡力，人哋對我評價又幾好，點解唔可以進一步呢？」祥哥又謂幸好自己有堅持下去，並以「儲印花」來比喻不放棄及繼續努力的重要性：「人生好似我哋去超級市場買嘢儲印花，當你儲夠印花，先可以換到禮物。換印花嘅過程其實好長，如果你半途而廢、唔儲夠足夠印花，你所有印花就會變成廢紙。所以我依家都仲儲緊我人生嘅印花，可能十年、二十年後，我又可以換到上天畀我嘅一份禮物。」

另外，黃翠如的分享主題為「開心」及「笑容」，內容結集了翠如以往拍攝旅遊節目的見聞及感受，相當感性。而蔡思貝的主題則是Team Work，相關宣傳片曝光了不少思貝拍攝《與天地對話》時的幕後花絮。林盛斌（Bob）就分享自己如何由唔怕蝕底、到變成今日所有人眼中幸運兒的經歷及心路歷程，當中一句：「明知件事幾咁搵笨都好，畀心機，盡心盡力咁去做，個天係會睇到，有一日，佢會用一個你意想不到嘅方式，透過某啲途徑，回報番去你身上。」發人深省。