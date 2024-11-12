宋再臨驚爆離世終年39歲　生前曾說：開始漫長的旅行

韓國男星宋再臨今日（12日）驚傳死訊，終年39歲。據韓媒報道指，宋再臨今日下午被發現在位於首爾城東區的住宅內離世，現場有2頁紙的遺書，其家人已為他在首爾汝矣島聖母醫院設靈，將於後日（14日）舉殯。

2009年出道的宋再臨曾參演《懷抱太陽的月亮》、《感激時代》及《酒鬼都市女人們》等韓劇，2014年他與女星金素恩一起出演真人騷《我們結婚了》，為觀眾留下深刻印象，而他參演的網劇《于氏王后》於今年8月至9月播出，可惜反應麻麻。

他最後一次更新個人社交網是今年1月，他早前已將評論功能關閉，並將帳號名改為「開始漫長的旅行」，而他曾於另一社交平台透露去了日本旅行，但今年3月之後便沒有再更新。而前事務所表示與宋再臨的合約已於去年結束，之後已不知道他的近況。

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