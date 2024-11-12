東冲有料到：又到四面神誕

曼谷每逢10月下旬至年底，多個開心節日便接蹱而來。例如10月31日的萬聖節，當地人會不分年齡及宗教信仰打扮成西洋妖怪、泰國鬼甚至中國殭屍等出街玩餐飽。之後便輪到11月9日的四面神誕，來自世界各地的信眾會來到曼谷君悅酒店旁邊的四面神壇參與盛壇。還有水燈節的到來，當然也少不了聖誕節，絕對係多姿多采。

提起四面神誕，今年多得酒店邀請， 我入住了兩晚。入住前身邊的朋友跟我說這間酒店這樣那樣的傳言，但其實整件事起因本身跟酒店完全冇關，酒店亦成為受害人……再者平生不作虧心事，所以入住的兩夜我都住得非常舒適，沒有半點「這樣那樣」！

酒店於四面神誕前夕特別安排了108位跳舞女郎到神壇前方跳舞，藉此為酒店祝福。小弟有幸在旁乖乖地與一眾信眾誠心祝福。今年到來的信眾明顯比往年多，人頭湧湧。遺憾的是，拉姑（狄波拉）可能因事忙未能現身出席，緣慳一面。

一如以往，早上待婆羅門教祭司完成所有儀式後，神壇便開放讓一般信眾入場。雖然四面神是印度婆羅門教的三大主神之一，但信眾會以醒獅舞龍作慶祝，亦有人購買木製大象來還神。這種木製大象每隻售價可高達THB80,000（約HK$18,182），而放置這些木象的地方早已爆滿，可想而知當日有甚多誠心信眾到來。

對於不少信眾來說，花THB160,000（約HK$36,364）來還神絕對係何足掛齒，最緊要四面神開心，自己又高興。儘管四面神誕的正日是11月9日，但之後連續數日依然有信眾前來拜神還神，四面神的影響力可見一斑。希望明年可以繼續在這裏跟拉姑及各位見面！

胡慧冲