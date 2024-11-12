楊茜堯擔心未能駕馭復仇者　好在有王浩信

視后楊茜堯主演的無綫台慶劇《黑色月光》氣勢強勁，她近日接受電台訪問，其中一位主持人薛家燕身在溫哥華，以zoom越洋訪問，她大讚茜堯：「好勁，你有排做呀！」

談到相隔6年再拍無綫劇，茜堯坦言因遇上好劇本，而且能夠跟監製鍾澍佳首次合作，所以十分興奮：「真係好開心，同埋始終都要賺錢嘅，呢幾年都主力照顧小朋友，有晒所有配套照顧佢哋，我就可以安心去做嘢。」不過由於角色為了復仇，內心充滿黑暗，她曾擔心未能駕馭角色：「我睇完劇本覺得好吸引，但我本身係一個好開心嘅人，要做一個背景咁黑暗嘅角色，都有諗過自己做唔做得嚟，同埋觀眾都鍾意比較，佢哋睇過其他國家以復仇為主嘅劇，所以自己都有啲緊張。」

茜堯在劇中與王浩信有大量對手戲，兩人是繼《名媛望族》後再度合作，上次茜堯做王浩信「細媽」，今次則是復仇好拍檔，她說：「冇咗佢，我喺復仇路上會有好多波折，最緊要佢收拾大佬；同埋佢好用心鑽研角色，每個角色都好唔同，未見過佢演一個咁暖男角色，好欣賞佢做法。」其中一場戲份，茜堯令浩信出賣兄弟，最後她希望用自己身體贖罪，該場戲充滿挑戰。

而另一場最令茜堯難忘的戲份，則是與胞姊楊卓娜合演的一幕，當時拍攝楊卓娜向她剖白自己內心的冤屈和心結，她詳述：「佢係爆喊咁講，當時拍咗佢先，我家姐係一個好感性嘅人，我哋又好有交流，監製喺側邊都睇到抹眼淚；到拍我呢邊，佢話會將所有情感畀晒我，我好信任我家姐，當我講到含住泡眼淚，佢突然好淒涼話『對唔住呀，我唔記得咗要講乜』，我話得，叫隔籬畀對白我，我自己做，不過我就喺心到諗，好彩佢係我家姐，唔係我廿幾年畢生功力就咁破咗。」