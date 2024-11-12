Jeremy升呢上弦認多Job　同Jer相處冇尷尬

人氣男團MIRROR成員李駿傑(Jeremy)今日（12日）出席雪糕活動，他表示未試過與女友互餵食雪糕：「咁肉麻，拍戲先有，大家各自食啦！」自稱只拍過0.5次拖，沒有太多拍拖甜寵經驗，覺得拍拖最甜蜜是陪伴，每晚分享自己的日常就最開心。

MIRROR上下弦被爆大執位，Jeremy升呢上弦將柳應廷（Jer）踢走，Jeremy聞言大感愕然，反問：「幾時？點解我唔知？點會？唔好玩，不過今年好好彩好多演出機會，同Jer各自出席活動，可能我相對多咗啲騷，（多咗fans？）都有，係多咗同前輩Crossover，可能都吸納咗前輩啲fans鍾意埋我。」

另有指他和Jer在粉絲見面會中欠缺交流，與Jer同場感尷尬？他表示沒有感尷尬，大家在同一個化妝間，未出場前都有一齊打機，又指Jer有讚他射籃叻，只是大家並非同組別出場，所以少交流。又直言12子排位的話題講足6年，自己並不在意：「好感恩大家畀好多機會我，有咁多機會之下大家先覺得我好似升咗呢，如果要因為排位唔開心，我就唔會好似依家咁努力，我唔會因為排位先努力。」Jeremy認為排位只是外界的睇法，自己不會介意，不如再努力做好自己。問Jer會否感失落？他讒說：「佢唔會啦！點會爬到佢頭？」

Jeremy早前到日本演出，有指是執Anson Lo及Jer的「三攤」，Jeremy表示沒有聽聞，感恩有此機會，第一次去日本做騷不能有錯失，所以好緊張，希望做到最好，因為做得好，MIRROR也會一齊好，就可以爭取多的機會。