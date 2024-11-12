《造星V》走到ROVER　4子淚浸歌迷聚會

《全民造星V》四位賽者包括卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason ）、陳鎮亨（亨仔）和王希晉組成的樂隊ROVER今年2月正式出道，早前舉行歌迷聚會，現場近200粉絲出席，四子感謝不少歌迷由參賽造星一直支持，同時亦感謝經理人照顧陪伴走過低潮，承諾會努力及聽話，最後四子爆喊，淚灑舞台，真情流露。席間，經理人大爆四子秘密及陋習，笑言粉絲睇完可能會脫粉，例如Band房內亨仔在電子琴上留下染血紙巾、各人飲完遺下大大小小的膠水樽等，全場爆笑！

除了笑聲外，聚會上淚水不斷，ROVER準備唱出出道歌《秒速8公里》時，作為隊長的Kim已忍不住，眼泛淚光說：「呢首歌對我哋嚟過好重要，好代表到我哋一開始，開始我哋冇咩名氣，可能到依家都冇咩名氣，但好多謝你哋唔介意，好無私由造星支持我哋到依家。」希晉亦坦言每次唱這首歌時，腦裏就好像走馬燈一樣，重現了由造星到組band的畫面，而眼淺的亨仔同時亦受到感染，感觸至眼濕濕。

期間希晉分享時便爆喊道出在《造星5》進入十强時，因給予自己過大壓力，終日以淚洗面，他說：「嗰時好驚做唔好，好大好大壓力，由細到大好少俾人讚，但到依家我有粉絲、四個兄弟、經理人陪係身邊，我之前唔識表達自己嘅情緒，但係我覺得入咗ROVER之後，我好開心，覺得依家喺我人生入面最開心嘅時候！」在場fans聲言會力撐今年新人獎，Jason覺得獎項先不說，但要感謝三位兄弟，因為加入ROVER，是讓他夢想邁進一大步。他們獻唱最後一首歌曲《小伙子》時，借歌寄意集體爆喊。表演完結後，四子留下與在場粉絲合照簽名。