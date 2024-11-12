謝君豪擔任真人騷導師　寄語演員通常「輸多贏少」

由影帝謝君豪策劃兼任導師，陳湛文主持，以選拔演員為主題真人騷節目《選角》，46位入圍學員接受導師教導，提升演戲技巧。謝君豪指當初只為想統一其監製劇集《光明大押》中演戲風格而開班，卻無心插柳變成真人騷，談到首次做真人騷，他笑指曾質疑其可行性：「唱歌就得啫，演戲係咪都得㗎 ？之後慢慢構思，覺得淨係做真人騷睇反應就冇意思，真係要提供教班，等佢哋有一個正確演戲觀念，加上自己嘅經驗，等大家對演戲有一個共同嘅理解同思想。」他笑言曾擔心成效，後來決定不去理會，提醒學員們不要當「做騷」：「目的就係要佢哋經歷演戲必須要經歷成功、失敗同等待呢3件事情！」他坦言做演員通常「輸多贏少」，在等那一次的成功，覺得其實挺有意思。

他表示給學員評語也是一門學問，因每個人吸收能力不一樣，但笑指最緊要不要模仿他：「學我者生，似我者死，但學到之後扭成自己嘅方法又得喎，好有趣。」首次擔任真人騷主持的陳湛文表示有謝君豪做導師令他獲益良多，大讚對方能一針見血指出學員要注意的地方，自己也可以籍此溫故知新。

謝君豪服裝: HUGO BOSS

陳湛文服裝: MODE Tuxedo