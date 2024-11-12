美乳偶像 向世界舞台出發！

做人要有夢想，否則同條鹹魚冇分別！唔知你又有乜嘢夢想呢？今日為大家介紹嘅美乳偶像宇咲，立志要喺藝能界闖一番事業，最近仲下定決心要衝出日本，希望有有朝一日可以登上世界大舞台！

王道級顏值

日本藝能界有好多偶像團體，除咗組合與組合之間會有汰弱留強嘅情況發生，同一組合內嘅唔同成員亦存在激烈競爭，唔識得把握機會展現自己嘅優勢，好易被觀眾遺忘，所以有好多喺偶像團體效力嘅美少女都會兼任寫真女優，今年21歲嘅宇咲就係其中一位。

來自美少女組合「#babababambi」嘅宇咲，五官標致，一雙大眼精靈有神，笑起上嚟仲散發出強烈嘅陽光味，能夠令觀眾留下深刻印象！除咗有一副王道級顏值，宇咲嘅身材亦好有睇頭，雖然佢嘅個子小巧，但凹凸有致，仲有一對質感天然又堅挺嘅E奶，襯埋一身白嫩肌膚，確係好誘人！

紅到墨西哥

同好多少女偶像一樣，宇咲當初係喺原宿行街嗰陣被星探發掘，曾經加入女子組合「千禧女孩」同「原宿物語」，及至2021年先正式成為「#babababambi」嘅成員，人氣亦隨之上升。阿妹同一班隊友都係有夢想有熱誠嘅年輕人，當年立志要一齊登上日本知名表演場館武道館開演唱會，結果呢個夢想喺今年3月順利達成！

咪以為夢想成真就會令宇咲覺得滿足而放軟手腳，原來佢已經為自己鎖定下一個目標，就係要衝出日本，進軍世界舞台！你可能會問，阿妹憑乜嘢覺得呢個目標有望達成？原來佢發現自家組合拍嘅影片去到墨西哥都有大把人睇，所以要喺世界各地登台絕對唔係遙不可及嘅事！另外，宇咲除咗拍寫真同唱歌跳舞，近期亦參與舞台劇演出，事業野心一啲都唔細！

Profile

出生地：日本神奈川縣

年齡：21歲

身高：5呎2吋

三圍：34E-23-33