馮允謙趕出新碟忙到年尾　被黃淑蔓取笑叫「Show Fung」

歌手馮允謙（Jay）與兩位同門師妹雲浩影（Cloud)及黃淑蔓今晚出席聖誕慈善活動，下月便是聖誕節，Jay表示將在年底趕出新專輯及宣傳電影，亦有不少商演和慈善活動，可謂非常忙碌。

提到今年荷包大豐收，Jay直言賺錢並非重點，只想爭取多些演出機會與粉絲見面，不過他又笑指聖誕都會買禮物獎勵自己，準備買逾千元籃球鞋送給自己。問到可會買情侶鞋給女友？他即笑說：「有諗過係驚喜，唔應該講住。」對於女生一般較喜愛手袋做禮物，他講笑說：「我都會送包，不過係漢堡包，因為佢都好鍾意食，可以一齊食。」黃淑蔓即取笑師兄好風騷，替他改新名叫「Show Fung」(風騷)，並大爆Jay在學校巡演有很多粉絲，表現得戚，Jay解釋完成紅館騷後放下壓力，「覺得風騷就風騷啦！」

Cloud直言羨慕師兄事業得意，許願希望5年後踏上紅館，愛情就靠運氣和緣分，Jay聞言亦鼓勵Cloud加油，自言捱了好多年才上到紅館，並答應將來為她開騷做嘉賓。三人都預告聖誕在工作中度過，黃淑蔓提議玩交換禮物，Jay又講笑送包給師妹，淑蔓笑稱收漢堡包糖都好開心。她又透露聖誕想去街頭Busking，問可會打扮成聖誕女郎？她笑說：「我行唔到性感路線，本身都想有女人味，但一出聲就變咗小朋友，所以只能扮鹿。」