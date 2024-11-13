是日星玄

【是日通勝】

農曆十月十三

甲辰年 乙亥月 辛巳日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：穿井、栽種

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：24、42、31

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：不要隨便插手別人的私事，以免惹上麻煩。

金牛座：謀事要竭盡所能，不要一遇上挫折就退縮。

雙子座：財運下滑，花錢欲望太大，小心入不敷支。

巨蟹座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

獅子座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

處女座：不宜把負面情緒帶回家，免得身邊人擔憂。

天秤座：事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。

天蠍座：愛情運上升，有心儀對象者不妨嘗試表白。

人馬座：謹記財不可以露眼，小心誤中騙徒的陷阱。

山羊座：事業發展有顯著進步，收入也會有所增加。

水瓶座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

雙魚座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）豬 財運差

鼠：運勢下跌，耐性不足，做事容易爛尾。

牛：工作運稍遜，做事死板，不懂得變通。

虎：主動性不夠，事業發展易陷入停滯期。

兔：人緣變差，身邊小人多，容易惹是非。

龍：貴人助力強，工作遇困難也應付自如。

蛇：工作運一般，若要出差必須步步為營。

馬：投資忌輕舉妄動，事前要做風險評估。

羊：不夠進取，做事一遇到挫折就會退縮。

猴：桃花運上升，有望跟意中人單獨相處。

雞：浪漫一點冇壞處，感情生活會更甜蜜。

狗：多向前輩請教，可獲得理財投資靈感。

豬：是日沖煞，財運稍遜，宜調整投資策略。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇年嫁娶吉日（上）

明年是乙巳蛇年，有意拉埋天窗的男女們，不妨參考以下嫁娶吉日。

農曆正月：初九（西曆25年2月6日）沖鼠、十五（2月12日）沖馬、十八（2月15日）沖雞、十九（2月16日）沖狗、廿一（2月18日）沖鼠、三十（2月27日）沖雞

農曆二月：初三（西曆3月2日）沖鼠、初四（3月3日）沖牛、初七（3月6日）沖龍、初十（3月9日）沖羊、十六（3月15日）沖牛、十七（3月16日）沖虎、十九（3月18日）沖龍、廿二（3月21日）沖羊

農曆三月：初四（4月1日）沖馬、初十（4月7日）沖鼠、十三（4月10日）沖兔、十六（4月13日）沖馬、廿一（4月18日）沖豬、廿九（4月26日）沖羊

農曆四月：初一（4月28日）沖雞、十三（5月10日）沖雞、十五（5月12日）沖豬、十八（5月15日）沖虎、十九（5月16日）沖兔、廿二（5月19日）沖馬、廿四（5月21日）沖猴、廿五（5月22日）沖雞、廿八（5月25日）沖鼠