黃宗澤如王子出巡　萬人空巷吶喊

藝人黃宗澤(Bosco)雖然都有拍香港劇集及電影，但近年轉戰內地工作為多，既拍劇又接綜藝，而做商演的場次更比不少香港藝人多，本身又有做生意的他，之前被傳已有過億身家，難怪不少圈中小花都視他為「鑽石筍盤」。

Bosco之後會為無綫開拍劇集《新聞女王2》及電影版，與視后佘詩曼鬥戲，而日前，他就再於內地接商演，今次首到張家港出席商場活動的他，被過萬粉絲包圍，整個商場都企滿人，主辦單位更要出動多名公安及保安於現場維持秩序，當Bosco出場上台時，更如王子現身一樣，全場萬多人叫喊，相當哄動。

由於過往商演都曾發生過踫撞或人踩人意外，故Bosco於台上都有幫手控制場面，叫大家不要推、不要逼，而現場的粉絲都相當自律，故整場活動都相當順利，熱鬧又愉快。

Bosco於現場除了有求必應跟大家玩遊戲、跳舞及拍照外，當主持問到他平時有甚麼愛做及堅時會做的事情時，他謂：「健身，要健康嘛！必須要做運動同保持身材，如果不用拍戲，每天我都會去健身房。」難怪現場玩遊戲時，都以「港劇男神」、「痞帥天花板」、「行走的荷爾蒙」來形容他。

縱使Bosco見慣大場面，但他昨日接受東網訪問時亦坦言：「我都冇諗過現場會咁墟冚，張家港呢個地方我就第一次去，估唔到咁勢利，去到現場先見到咁多人，除咗下面地下嗰陣，上面5層樓都企滿晒人，不過大家都好守秩序，叫佢哋唔好推、唔好逼，佢哋都好聽話。」說到他狂接商演賺到盤滿缽滿時，他即笑言：「我從來都冇問幾多錢㗎噃！」