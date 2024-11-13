茶皇殿新派粵菜酒樓【網絡爆紅】阿拉斯加長腳蟹皇平通兩地$188/斤
2024年11月13日 09:00
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（客戶提供）
【營業資訊】近日一幅清蒸長腳蟹圖傳遍兩地網絡，有網民分享香港酒樓阿拉斯加長腳蟹皇只需$188/斤，大讚性價比極高，甚至比內地酒樓更平，引起各方好奇箇中酒樓品牌，而圖中所示更認出是茶皇殿新派粵菜酒樓1，當其他不同酒樓售價已經不斷提高之時，茶皇殿仍然保持住高 CP 值食新鮮長腳蟹，以後無需左猜右估，認住茶皇殿就無錯啦！
由即日起至 2024 年 11 月 30 日，茶皇殿全線分店星期一至日全天候同步推出超抵價$188/斤長腳蟹優惠，方便你隨時約家人朋友一齊品嚐。清蒸長腳蟹皇，每一口肉質都鮮嫩而飽滿多汁。趁着秋蟹熱潮，茶皇殿繼續為你搜羅既高質又抵食長腳蟹，盡享秋之美饌，記得訂定位先呀!
與此同時，大受食客歡迎之晚市$1 燒味三選一優惠繼續加推，想以$1 食到脆皮乳豬、新鮮出爐燒鵝、清遠貴妃雞？約定你來茶皇殿嘆抵食燒味、海鮮、小菜！
阿拉斯加蟹皇$188/斤 之條款及細則：
• 上午十一時後供應，優惠價只限清蒸
• 優惠期至 2024 年 11 月 30 日 (星期一至日適用)
• 只適用於大堂散座．廳房價每斤$228
• 售價如有更改恕不另行通知並須受條款約束，敬請提前預約
• 數量有限，售完即止
• 不可與$1 燒味三選一及優惠套餐同時使用
• 不可與其他優惠同時使用
• 另收茶芥及加一服務費，詳情請參閱店內宣傳品
• 如閣下對任何食物有敏感，請預早通知
• 每單只接受一木飲食集團現金券上限 10 張
• 圖片只供參考，一木集團保留最終決定權
$1 燒味優惠 之條款及細則：
• 只限星期一至五晚市供應，公眾假期除外
• 優惠按入座人數而設限購量，詳情請參閱店內宣傳品
• 每天供應有限，售完即止
• 不可與阿拉斯加蟹皇$188 斤優惠/套餐同時使用
• 不可與其他優惠同時使用
• 另收茶芥及加一服務費
• 如閣下對任何食物有敏感，請預早通知
• 每單只接受一木飲食集團現金券上限 10 張
• 圖片只供參考，一木集團保留最終決定權
茶皇殿 9 間分店地址電話:
旺角奶路臣街 33 號依利大廈 2 樓 (泉章居舊址)
訂座電話: 2626 1168 │ Whatsapp: https://wa.me/85296419014
何文田佛光街 80 號何文田廣場 2 樓 203-205 號舖
訂座電話: 2626 1611 │ Whatsapp: https://wa.me/85296418839
啟德啟晴邨晴朗商場 1 樓 A 區 A102 號舖
訂座電話: 2626 9208 │ Whatsapp: https://wa.me/85262080046
土瓜灣翔龍灣廣場一樓 130A 號鋪 (即將開幕)
訂座電話: 2626 1108 | Whatsapp: https://wa.me/85298824708
觀塘秀茂坪安達商場 UG02 舖
訂座電話: 2994 9188 │ Whatsapp: https://wa.me/85265039397
油塘大本型 3 樓 301 號舖 (東九龍最大親子酒樓)
訂座電話: 2626 1008 │ Whatsapp: https://wa.me/85298756068
葵涌上角街葵涌商場 207 號舖
訂座電話: 2626 1948 │ Whatsapp: https://wa.me/8529641727
荃灣石圍角路 3 號石圍角新城 1 樓 109 號舖
訂座電話: 2626 9068 │ Whatsapp: https://wa.me/85298803947
天水圍天湖路 2 號天耀邨天耀廣場 1 樓 L111 號舖
訂座電話: 2626 0988 │ Whatsapp: https://wa.me/852964193