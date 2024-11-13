茶皇殿新派粵菜酒樓【網絡爆紅】阿拉斯加長腳蟹皇平通兩地$188/斤

【營業資訊】近日一幅清蒸長腳蟹圖傳遍兩地網絡，有網民分享香港酒樓阿拉斯加長腳蟹皇只需$188/斤，大讚性價比極高，甚至比內地酒樓更平，引起各方好奇箇中酒樓品牌，而圖中所示更認出是茶皇殿新派粵菜酒樓1，當其他不同酒樓售價已經不斷提高之時，茶皇殿仍然保持住高 CP 值食新鮮長腳蟹，以後無需左猜右估，認住茶皇殿就無錯啦！

由即日起至 2024 年 11 月 30 日，茶皇殿全線分店星期一至日全天候同步推出超抵價$188/斤長腳蟹優惠，方便你隨時約家人朋友一齊品嚐。清蒸長腳蟹皇，每一口肉質都鮮嫩而飽滿多汁。趁着秋蟹熱潮，茶皇殿繼續為你搜羅既高質又抵食長腳蟹，盡享秋之美饌，記得訂定位先呀!

與此同時，大受食客歡迎之晚市$1 燒味三選一優惠繼續加推，想以$1 食到脆皮乳豬、新鮮出爐燒鵝、清遠貴妃雞？約定你來茶皇殿嘆抵食燒味、海鮮、小菜！

阿拉斯加蟹皇$188/斤 之條款及細則：

• 上午十一時後供應，優惠價只限清蒸

• 優惠期至 2024 年 11 月 30 日 (星期一至日適用)

• 只適用於大堂散座．廳房價每斤$228

• 售價如有更改恕不另行通知並須受條款約束，敬請提前預約

• 數量有限，售完即止

• 不可與$1 燒味三選一及優惠套餐同時使用

• 不可與其他優惠同時使用

• 另收茶芥及加一服務費，詳情請參閱店內宣傳品

• 如閣下對任何食物有敏感，請預早通知

• 每單只接受一木飲食集團現金券上限 10 張

• 圖片只供參考，一木集團保留最終決定權

$1 燒味優惠 之條款及細則：

• 只限星期一至五晚市供應，公眾假期除外

• 優惠按入座人數而設限購量，詳情請參閱店內宣傳品

• 每天供應有限，售完即止

• 不可與阿拉斯加蟹皇$188 斤優惠/套餐同時使用

• 不可與其他優惠同時使用

• 另收茶芥及加一服務費

• 如閣下對任何食物有敏感，請預早通知

• 每單只接受一木飲食集團現金券上限 10 張

• 圖片只供參考，一木集團保留最終決定權

茶皇殿 9 間分店地址電話:

旺角奶路臣街 33 號依利大廈 2 樓 (泉章居舊址)

何文田佛光街 80 號何文田廣場 2 樓 203-205 號舖

啟德啟晴邨晴朗商場 1 樓 A 區 A102 號舖

土瓜灣翔龍灣廣場一樓 130A 號鋪 (即將開幕)

觀塘秀茂坪安達商場 UG02 舖

油塘大本型 3 樓 301 號舖 (東九龍最大親子酒樓)

葵涌上角街葵涌商場 207 號舖

荃灣石圍角路 3 號石圍角新城 1 樓 109 號舖

天水圍天湖路 2 號天耀邨天耀廣場 1 樓 L111 號舖