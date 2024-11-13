轉廢為寶 | 過期指甲油大有用途

愛美的女士除了會在臉上塗上粉底、遮瑕、眼影、胭脂等化妝品，亦會以各色指甲油點綴指尖。不過潮流顔色往往説變就變，導致指甲油愈積愈多，待到過期就難逃丟去垃圾桶的命運。不過網上流傳過期指甲油依然大有用途，以下就為大家搜羅各種妙用。

1.保護金屬表面

閃亮的飾品能夠點亮穿搭，增添層次感。可是隨着使用次數增加，不少飾品都會出現刮痕、氧化、掉漆等情況。此情況建議可以事先用透明指甲油，將飾品金屬部分全部塗上一遍，這樣就能防止空氣直接接觸飾品，同時減少刮痕。不過需注意要避開鑽石、寶石的表面，避免影響其透光度變得不閃亮。

2.防止香水揮發

一瓶50毫升或是100毫升的香水往往要用上好些日子，放存時除了要避免香水被陽光直射，還要擔心香水揮發走味，導致香水無緣無故消失了一大瓶。此時只需要在香水的樽口搽上透明指甲油，就能避免這個問題。

3.防浴室鏽跡

浴室裏面難免會放上金屬的瓶瓶罐罐，像是女生常用的保濕噴霧，在潮濕的環境下，這些物品底部十分容易生鏽，並在瓷磚、大理石上留下鏽跡，難以清理。只要預先在底部塗上一層指甲油，就不怕鐵鏽跡再弄髒浴室。

4.防私隱洩露

相信經歷雙11、Black Friday等購物狂歡節日，大家都有一堆快遞等住收。而每個快遞箱上面都印有不少的個人信息，直接丟棄容易有私隱洩露的風險，這時就可以拿出過期指甲油遮蓋這些資訊。