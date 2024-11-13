莊思敏遊雲南遇劣質導遊疑被呃錢　朝朝8點起床暴走受氣

藝人莊思敏（Jacquelin）近日偕好友吳若希等一行7人到雲南旅行，先後到了昆明、大理、麗江及香格里拉等地觀光，不過就遇上劣質導遊疑被呃錢。Jacquelin透露他們參加了當地旅行團，當中有3個導遊，但有兩個勁差：「佢哋連當地文化背景都講錯，又唔畀我哋足夠時間去行街，有個導遊仲鬧我哋，同懷疑呃錢。當日我哋已經買咗氧氣上雪山，但個導遊堅持要喺山腰位置入去一間機構聽講解，導遊話呢間係政府規定嘅指定機構，一入到去對方就猛叫我哋買氧氣樽同保健品，全完唔似係政府機構，畀錢時嘅時係落銷售員個名，而唔係公司機構名，我哋問點解，佢有十萬個理由，最後因為我趕時間冇同佢拗。」

她稱每朝都要早上8時起床，更由Chill團變為暴走團，雖然中間有點不愉快的小插曲，但整體而言大家都玩得十分開心：「真係好好玩又好多嘢睇，最主要係呢班朋友好好玩，每日都勁開心同超多笑料，雲南好靚，求其一個位用手機影都超靚。（你有冇高山症？）大家都冇好嚴重高山反應，我上到香格里拉有啲頭痛，但唔知係因為太攰定高山反應。」她大讚當地風光秀麗，望有機會再到訪：「我哋今次太貪心，短時間去得太多地方，所以玩得唔夠徹底，真係值得再去，我哋仲有好多少眾景點未去。」