黃紫盈日本遇颱風被迫取消節目拍攝　隨機應變轉睇藝術展

早前颱風「康芮」為日本帶來多處雨災，部分新幹線一度停駛，身在日本的前新聞主播黃紫盈，在大阪入住的大廈具防震防災設計，未受大雨影響，不過兩個月前已訂了票，原定為網上節目《盈在日》前往茨城縣拍攝日花火盛會「土浦國花火競技大會」 的行程就因為天氣不佳告取消，十分掃興。煙花拍不成，她轉到東京新熱點到室內欣賞光影藝術花，體驗沉浸式藝術。

由於正值日本「三連休」，連續三天假期，好多餐廳都爆滿，要搵食也很難，幸紫盈憑流利日語，找到不少人氣食店和米芝蓮餐廳：「遇上值得推介的美食，我都會率先透過社交平台跟我的會員分享，他們很喜歡我的獨家資訊，好想跟住去玩。」工作過後，紫盈即往伊東浸温泉充電。今次行程，雖然看不到煙花，笑言懂得執生，隨機應變，覺得比預期更精彩豐富。

自從在日本成立公司後，紫盈主力穿梭大阪、東京和香港，發覺不少日本客戶積極想擴展香港市場，香港客戶亦喜歡在日本舉辦活動。現時在日本開設顧問公司，預計未來一兩年較多時間在日本，順道到不同城市拍節目，擴闊視野。提到日元轉弱，在日本營運公司和生活的成本相對下降，幫助她不少，不過她經常選購新款的美食和潮物送給會員，笑言成為最大開支。