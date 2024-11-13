眾星留言悼念　宋再臨生前曾公開願望清單：希望喪禮像慶典一樣

韓國男星宋再臨昨日（12日）下午被友人發現在家中離世，終年39歲，他留下2頁A4紙的遺書，執法部門表示沒有發現他殺可疑。

多位曾與他合作的韓星透過社交網發文悼念，其中曾於2019年與宋再臨亮相綜藝節目《Surfing House》的男星朴浩山上載與宋再臨的合照，並寫道：「要瘋了，真的，再臨啊，這是多開朗的你，我無法相信，對不起，沒有聯絡你，沒有好好照顧你，真的好對不起。」

男星洪錫天亦公開合照，並說：「不能再看到你帥氣的笑容了，好傷心，沒能好好照顧你，也沒能打一聲招呼就要送你走，太慌忙了。」

女星柳善與李允智亦在社交網發文哀悼，其中柳善表示：「再臨啊，真的好可惜和心痛，願你安息。」至於曾因為與宋再臨合拍真人騷《我們結婚了》而傳緋聞的女星金素恩就未有更新社交網，但有大批粉絲在其社交網留言安慰和關心她。

而宋再臨於2022年5月亮相節目《大國民脫口秀-你好》時曾公開自己的願望清單，其中一項是希望在自己的喪禮上開香檳：「能舉行像慶典一樣的喪禮是我的願望之一。」當問到死亡之前會最先想起的人，他便說：「當然是父母，但是我不能先離開。」