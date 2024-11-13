【簡潔生活學】愛與勇氣讓人變美

人善心美，大多數會用來形容女性，但事實上只要有愛心、樂於助人，不論男女，都一樣美麗帥氣！就像「女神」Stephy鄧麗欣跟網媒藝人，早前為某慈善團體進行義工服務，任務是為一位獨居婆婆清理家居囤積物。

看報道，Stephy稱雖然已看過相片，早有心理準備，但到逹現場，親眼目睹如「堆填區」般的惡劣環境，無不嚇呆。而動手清理時，兩人更難忘多個震撼場面，例如：發霉雪櫃內挖出千年光酥餅、雜物堆內的死老鼠、千年污漬廁所等等。他們跟義工隊合力花了大半日時間，清走超過百袋垃圾……。普通人要走近「垃圾屋」都未必能接受，還要落手清理，要有相當的勇氣或專業訓練才能克服，但他們相當有愛和勇氣，只為助人也不計較。

我們從事整理收納業務，也常接獲社工轉介需協助的「囤積個案」。就像上周五我們的兩位收納師跟3位義工及兩位社工，齊齊到荃灣某長者家居進行一整天的「清理」服務，這次義工服務，其實源於早前為該機構舉辦的「義工收納技巧工作坊」，當中包括理論＋實務，教授一班義工如何為基層人士進行整理收納，這次正是一次實習的機會，將來便可大派用場。

其實，我們知道的囤積個案只是冰山一角，因為很多患囤積症人士都較孤僻，更因為垃圾問題，令左鄰右里神憎鬼厭、避之則吉。幸運的，能夠得到社會關注或義工出手，當有人為他們主動踏出第一步、解開他們的心鎖，加上清理後環境顯著改變，當感受到美好和關心，便會有動力重回正軌，尋回健康人生，鄰里關係也會變好。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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