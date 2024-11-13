唔會再拍續集！導演解釋搵T.O.P演《魷魚遊戲2》原因

韓星李政宰主演的熱爆韓劇《魷魚遊戲》，將於12月26日公開第2季，第3季則會於明年面世。

因第2季找來曾捲吸毒案的韓團Big Bang前成員T.O.P飾演其中一名參賽者，不少網民都表示不滿，更聲言會罷睇，親自參與選角的導演黃東赫今年8月1日在《魷魚遊戲2》的記者會上表示：「已經是過去的事，是已經宣判之後，緩刑也結束之後，已經過了一段時間，我認為可以重新開始工作了吧，但比我想像之中，有更多人感到擔心，才發現我想得不夠周全。」

黃東赫又透露T.O.P對演出《魷魚遊戲2》十分熱衷：「他把自己努力演戲的影片發給我，在讀劇本時如果遇到有困難，他都會花很大努力。」他表示過往也很留意T.O.P，又指T.O.P演今次角色需要很大勇氣，也認為T.O.P是這個角色的最佳人選，相信觀眾看了作品之後就會明白他為何堅持讓T.O.P來演。

問到劇集可有望拍攝第4季？黃東赫即笑道：「太辛苦了，沒辦法繼續拍了，在11個月間拍了200次，已經超越了人類的極限，沒有辦法繼續下去了，雖然成功很好，但人總是要活下去的。」