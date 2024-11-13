Liam Payne死前向舊愛及家人狂傳陽具照　威脅公開春宮片

英國男子組合One Direction前成員Liam Payne上月16日於阿根廷一間酒店吸毒後墮樓身亡，傳媒揭發他上月9日收到模特兒前女友Maya Henry的律師警告信，其中指Liam之前不斷未經同意傳送令人不安的照片與影片給Maya與其家人，包括他生殖器的照片與Liam進行一些令人不安的自我性行為影片。

律師信更透露Maya上月6日於社交網站收到陌生女子的私訊，對方聲稱自己與Liam多年前開始聯絡，並表示：「我搵你主要原因係佢最近係咁轟炸我電郵，我問佢係邊個，佢就問我想唔想要你或者佢現任女友嘅裸照。」Liam死前正與其網紅Kate Cassidy於阿根廷度假，不過Kate先一步離開。該名女子又表示：「我冇覆佢一排，佢就用唔同電話號碼同視像會議私訊戶口我個雲端戶口，Liam寫到：『傳啲扑嘢同口交嘅片畀我啦。我有冇傳過Maya嘅畀你呀？？？或者我其他舊愛嘅片？』」該名女子拒絕Liam，並與Maya聯絡知會她這件事。

Maya律師警告Liam，如果他詆毀、恐嚇、騷擾或威脅Maya或其家人，便將採取刑事或民事法律行動，他有10個工作天時間回應。Liam在律師信死線前3日就離世，終年31歲。