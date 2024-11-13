姚子羚同粉絲預祝生日彌補7年遺憾　收應援勁感動

藝人姚子羚本月21日生日，近日她舉行粉絲聚會提早慶祝生日，她在社交網上載了當日活動的短片，並配文：「原來已經有七年沒辦過粉絲生日會，謝謝每一位羚粉的默默支持，謝謝你們陪伴我走過每段路，謝謝你們送我的每份心意，感恩沿途一直有你們，讓我在平凡日子裏變得不平凡。」片中見她跟粉絲大玩遊戲，她獲粉絲送上蛋糕、水晶畫、畫作、手辦公仔等禮物，而子羚則特地製作了文件夾，並逐個為粉絲簽名以作留念，非常寵粉，可說是跟粉絲相向奔赴。不少網友留言祝她生日快樂，張振朗留言問對方：「點解我沒被邀請？」姚子羚的影迷會一句KO他：「徐國賢（張振朗在《反黑英雄》的角色名）你不是去了馬來西亞嗎？」

子羚接受東網訪問時表示生日會上十分感動：「現場有內地同香港粉絲，佢哋準備好多應援禮物，又剪咗條片，係由我入行至今演出作品嘅片段，仲一齊唱《至少還有你》，所以都整喊咗我。」她指影迷會成立至今15年，也不算短時間，很感恩有他們的陪伴：「當中有新粉亦有元老級粉絲，有啲好年輕跟我，佢哋仲帶埋自己嘅小朋友支持我，有兩個粉絲，見住佢哋由拍拖、結婚到生小朋友，有時活動都帶囡囡嚟支持我，今次佢哋都有出現，感覺好溫暖，陪伴大家走過人生唔同時刻，有啲粉絲會寫信畀我，結婚會話畀我知、生咗小朋友又會畀相我睇，佢哋好似我嘅朋友咁。今次好多謝佢哋，搞一個生日會化好多心思，佢哋知我鍾意動物，佢哋捐咗少少錢幫一個動物機構，好有心。」