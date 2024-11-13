聯手法國旅遊發展署　美麗華推全新南法深度遊

【特約報道】提起法國，除了聯想起浪漫的巴黎外，近年愈來愈多人選擇到該國南部地區特色小鎮作深度遊，感受被大片薰衣草和蔚藍海岸包圍的法式風情。有見及此，美麗華旅遊早前特別舉辦了法國南部旅遊講座，邀請10多位南法旅遊業界代表專程來港現身説法，介紹當地精華景點和名勝，讓大家進一步了解多個城鎮，認識當地世界遺產景點和精彩料理等。與此同時，更特別推出全新南法深度遊旅行團，透過豐富行程讓大家親身感受箇中精彩！

兩大行程 各具魅力

全新推出的「法國南部尼斯蔚藍海岸10天品味之旅」，會圍繞蔚藍海岸一帶，探索當中的特色小鎮，包括有亞維農、科蒂尼亞克、艾克斯-普羅旺斯和呂貝隆等。途中會探訪蔚藍海岸之都尼斯、飽覽天使灣，還會乘搭觀光小火車，舒適地遊覽法國最古老城市之一馬賽等。旅程中亦會安排不少特色體驗活動，例如參觀位於普羅旺斯的著名酒莊La Coste並品嘗葡萄酒，可順道飽覽附近一帶美麗自然環境。另外會到訪薰衣草博物館及松露與葡萄酒之家，參加新鮮松露和優質葡萄酒的品鑒體驗工作坊。而每年6至8月為南法的夏季，同時是薰衣草盛開的季節，如果選擇在這段時間出發，會輕易碰上滿山遍野的薰衣草田，如夢似幻。美食方面安排品嘗多款法式風味料理，例如馬賽魚湯、法國蝸牛、普羅旺斯燉菜、文也魚柳、紅酒燉牛肉和法國生蠔等，令人大飽口福。

如果想主打欣賞世界遺產的話，則推介「法國11天世界遺產深度之旅」。行程會參觀里昂老城、卡爾卡松古城、波爾多、聖米歇爾山、杜嘉羅馬水道橋，以及鬼斧神工的比拉大沙丘等，並設有可選擇遊覽浪漫之都巴黎的自由活動時間。美食方面，特別安排品嘗法式鵝肝烤鴨餐、法式風味料理Casssoulet、法國生蠔及海鮮、法式蝸牛及豬扒餐等，更可體驗在巴黎塞納河船上品嘗法式佳餚的樂趣。

現身說法 全面了解

美麗華旅遊總經理李振庭表示：「今次很難得能夠邀請多位法國南部旅遊界代表來港分享，除了有當地各城市的旅遊局代表之外，還有酒店和負責接待的旅行社。有別於以往只邀請單一個當地旅遊局作介紹，透過多位代表親身分享，更能全面地了解每個地方的好玩之處。」至於普羅旺斯－阿爾卑斯－蔚藍海岸大區行銷總監Yannick Le Magadure補充指，是次推出的南法旅行團提倡「慢旅遊」，令日常生活節奏急速的港人學習放慢步伐、享受生活，花多點時間用心感受當地的風土人情，亦期望未來法國的旅行趨勢不再只主打首都巴黎，而是探索更多小城風貌，感受不一樣的法國。

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法國南部尼斯蔚藍海岸10天品味之旅（EWFS10）

行程：馬賽、艾克斯-普羅旺斯、尼姆、亞維農、呂貝隆、科蒂尼亞克、尼斯、康城、埃茲、摩納哥

出發日期：2025年2至6月

價格：每位HK$39,999起（網上價）

法國11天世界遺產深度之旅（EWRR11）

行程：里昂、安錫、亞維農、 卡爾卡松古城、杜嘉羅馬水道橋、 波爾多、聖米歇爾山、 都爾、盧昂、巴黎

出發日期：即日至2025年3月31日

價格：HK$17,999起（網上價）

報名熱線：8200 2299

牌照號碼：352742