袁鳳瑛為修行唔拍拖　怨被叫神婆累自己冇晒前途

藝人袁鳳瑛與關寶慧昨晚（12日）現身將軍澳電視城，為TVB Plus節目《直播靈接觸》擔任嘉賓。久未現身幕前的袁鳳瑛，現主要教唱歌、演藝及家庭輔導：「差不多30年，義務教唱歌班未入行已經做緊，到完約就正式教歌唱班。」之後她再修讀心理輔導，將學得的再融入教班中，她坦言在家庭輔導中，最難是處理的並非小朋友：「因為就算你教好咗小朋友，但佢返到屋企係地獄嘅話都係冇用，所以有時最難教嘅係家長，好多時係家庭問題衍生出嚟影響個小朋友。」她笑指家長也有童心，只要捉到竅門其實也並非太難處理，不過若處理因靈界而產生的家庭問題就是另一門學問，已修行多年的她，稱自小便見慣靈界事物，她笑謂：「我入行嗰陣同時開始修行，畀記者寫我係神婆呀陰功，做新人嘅時候話我神婆，咩前途都冇晒啦，哈哈！」她笑指當年更被她的百樂羅大佑責難：「佢話我又食齋、唔拍拖、唔去蒲、唔煙、唔酒，但走去學人唱情歌？（依家拍拖未？）我不嬲都唔渴望呢樣嘢，一個修行人係好有目標，其實我有另一個名，叫『袁了塵』，了盡一切凡塵。」問她多年來有否追求者出現？她笑言只要向對方多講兩句佛經，對方便會知難而退。

以嘉賓主持身份出席的關寶慧，坦言自小已有「陰陽眼」，靈異事早已見怪不怪，笑言通常只要互不干涉也沒有多大問題出現，唯獨一次在家經歷令她印象難忘，她説：「瞓瞓吓覺突然覺得隻手好痛，擘大眼就見到一個半個身嘅男人咬住我左手手臂，我出力揈開佢，點知佢再衝埋嚟咬住我隻右手，我再用力揈開佢，將佢揈咗出窗口。」她指對方一直怒目而視，當時只好不斷誦經，最後靈體便消失得無影無蹤，她事後請教相關人士，對方跟她表示靈體，有可能是他的祖先：「有師傅話可能想嚇吓我，因為我做得呢啲節目多，所以我唔好再講，亦有師傅話可能佢唔抵得你今世咁佗佻（音：他條）。」問到會否是祖先擔心她現時仍是單身，她笑指這想法未有想過，不過指有師傅曾跟她表示因前世有孽隨身，導致影響今世姻緣，她説：「兩個月前開始每日念懺悔文。（期望姻緣？）冇期望嘅，係懺悔咗先，做錯嘢都要同人講對唔住啦。（會心急？）冇得急，急唔到，哈哈！」