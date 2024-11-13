喜歡食、識食的絕對認同「食時令」、不時不食的大原則，嗜海鮮刺身的相信非常認同，因為愈新鮮生猛的海產炮製成刺身、壽司等愈能嘗到其原來鮮度與甜美，今日介紹2間餐廳，一間帶來應季時令的海洋珍味，另一間則以熱騰騰的烘烤，將肥美肉厚的豚雞真味盡呈現。

廚師發辦

位於中環、素以高性價比贏得廚師發辦迷所喜愛的壽司餐廳，最近以應季時令食材，推出全新的Omakase餐單，有先付、6款刺身、旬之料理、手握6貫壽司、卷物、湯及甜品。由擁有廿多年豐富日本料理經驗的Billy師傅主理，精選時令及當日來貨而決定餐單，好似用上肥美的香川縣輝生蠔、鮮甜的香箱蟹、時令肥美的北海道天上鰤、天然野生拖羅、慢煮鮟鱇魚肝、北海道馬糞海膽、喜知之、車海老等，配上黏糯甘甜的日本新潟縣越光米炮製成的醋飯，以及用北海道利尻昆布釀製的醬油，以及師傅分別用上蝦膏、蝦殼、魚肝等秘製醬油搭配各款壽司刺身，為巴絲打奉上應季最新鮮食材製作的和食。

玩味燒肉

除了壽司外，烤肉亦是不少哈日族喜歡之選，全新日韓創意主題燒肉店於即日至2025年1月30日期間，推出超值優惠雞豚放題，大家可以先品嘗雞豚放題肉拼盤，之後可無限單點自己喜愛的美食，好似果汁黑豚、地雞雞軟骨串、摩薩醬汁雞肉等，還有小食五點無限添食。此外，還有買一送一的生蠔及清酒優惠，並於星期一至四附送最中餅雪糕。新店亦為食材賣相花了不少心思，製作了「約會花束」、禮盒和酒杯，內有精心布置的「和牛及牛舌花花」，女生及食肉獸見到必定心花怒放。不可錯過的還有餐廳招牌菜，好似括菠蘿配原條橫膈膜、香葱薄切長牛舌、自製和牛他他及拉絲鍋物等。